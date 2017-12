Film Mečiar má už len pár dní do premiéry. Vladimír Mečiar sa v ňom správal netypicky

Pozvánku dostal, ale lepšie by bolo, keby neprišiel.

19. sep 2017 o 17:33 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. "Je to nesmierne charizmatický muž," hovorí o Vladimírovi Mečiarovi Zuzana Mistríková. V novembri 1989 bola líderkou študentského hnutia, stretávala sa s ním, keď vznikali základy mladej slovenskej demokracie.

"Považoval nás za partnerov, čo sme vnímali veľmi pozitívne. Postupne však prestal vnímať iné pohľady na vec, myslel si, že ten jeho je objektívny," hovorí. "Nebol v tom žiadny kalkul, úprimne tomu veril a vedel o tom presvedčiť aj iných. Preto nám tak dlho trvalo, kým sme pochopili, že jeho koncept politiky nie je správny."

Dnes je Zuzana Mistríková producentkou filmu Mečiar, ktorý príde do kín o niekoľko dní. Nebude to jeho portrét, podobá sa skôr na pátranie po tom, ako myslel, aké mal so Slovenskom plány a v akej podobe sa mu ich podarilo naplniť. S novinármi má Vladimír Mečiar komplikovaný, konfliktný vzťah. No Mistríková hovorí, že pri nakrúcaní s ním mali celkom inú skúsenosť.

Pripravený, ako vždy