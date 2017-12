Manžel režíroval jej milostnú scénu. Kate Winslet s tým mala problém

S Cameronovým Titanicom sa jej kariéra iba rozbiehala. Pri nakrúcaní našla v Leovi DiCapriovi blízkeho priateľa.

20. sep 2017 o 14:23 Nina Sobotovičová

Hovorí, že je ako otvorená kniha. Neuznáva pretvárku a už vôbec nie potláčanie emócií. Práve preto mala problém s postavou Nemky Hanny Schmitzovej, ktorú si zahrala v dráme Predčítač (2008).

Bývalá dozorkyňa z Osvienčimu nebola ani trochu družná a na dôvažok bola aj ťažko čitateľná. Tak ťažko, že jej pravú tvár spoznal Hannin mladý exmilenec až počas súdneho procesu. On naň prišiel ako študent práva, kým Hanna sedela na lavici obžalovaných.

„Tá postava bola veľmi uzavretá, čo bolo pre mňa naozaj náročné. Predovšetkým preto, že Hanna bola pravým opakom mňa,“ vysvetľuje Kate Winslet pre New York Times. Okrem otvorenosti má však herečka rada aj výzvy. Preto rolu vzala.

Kate Winslet o Oscarom za film Predčítač (2008) (zdroj: TASR/AP)

„Nič nie je vzrušujúcejšie, než si čítať scenár a pýtať sa samej seba – ako mám zahrať túto postavu?“ uviedla pre NYT. Osobitý románik esesáčky s pätnásťročným mladíkom očaril aj porotcov filmovej akadémie. Rola Hanny Schmitzovej priniesla Kate prvého a doteraz jediného Oscara.

Na pľac ich vozil vrtuľník

Dnes má na konte sedem nominácií na najprestížnejšie herecké ocenenie. S filmom Hora medzi nami (The Mountain Between Us, 2017) môže prísť ďalšia.

Jej herecký výkon v dobrodružnej dráme ešte podčiarkuje skutočnosť, že sa filmovalo v nehostinných podmienkach. „Každý deň sme na pľac lietali vrtuľníkom. Boli sme naozaj vysoko a vo veľkej zime,“ hovorí Kate. Nepreháňa, nakrúcalo sa v poriadnych mrazoch, bolo 36 stupňov pod nulou.

Britská herečka však hovorí, že sa pri tom cítila silnejšia a viac fit, ako kedykoľvek predtým. Zvládala aj vrstvenie oblečenia, dočasnú stratu citu v prstoch na nohách a ďalšie problémy spojené s mrazivým počasím. Akoby nie, veď prežila aj potopenie Titanicu.