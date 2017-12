V Los Angeles sa uskutoční špeciálny koncert skupiny Linkin Park

Výťažok pôjde na účet nadácie, ktorú založila kapela.

21. sep 2017 o 7:21 TASR

LOS ANGELES. Americká rocková skupina Linkin Park si zaspomína na svojho nedávno zosnulého speváka Chestera Benningtona na špeciálnom koncerte, ktorý sa pod názvom Celebrate Life uskutoční 27. októbra v Hollywood Bowl v Los Angeles.

Výťažok z koncertu, na ktorom by sa mali objaviť aj viacerí hostia, poputuje na účet nadácie One More Light Fund, verejnoprospešného subjektu založeného skupinou.

Benningtona objavili v jeho dome bez známok života v júli.

Spevák, ktorý slávil so spomínanou skupinou úspechy po celej planéte, spáchal samovraždu vo veku 41 rokov.