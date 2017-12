BBC bude cez víkend pripravovať reláciu o slovenskej hudbe

World Music Festival v Bratislave pomôže zviditeľniť našu hudbu.

21. sep 2017 o 11:47 Marek Hudec

BRATISLAVA. Ak by sme chceli urobiť zo slovenského hudobníka celosvetovú hviezdu, bola by to práca na niekoľko rokov. Promotérka Jarmila Vlčková sa už istý čas pokúša v zahraničí pretláčať našich umelcov. Cestuje s nimi na konferencie, festivaly, komunikuje s odborníkmi.

„Keďže roky sledujem medzinárodnú scénu v žánri world music, mám pocit, že práve v ňom má naša hudba šancu zaujať vo svete, pretože je postavená na bohatom folklóre. Som presvedčená, že máme veľký potenciál,“ hovorí. Hoci pripúšťa, že tento žáner nie je úplne masovou záležitosťou.

Pokračovaním jej snáh je festival World Music Festival, ktorý sa koná od štvrtku v Bratislave. Jedným z jeho cieľov je predstaviť našich hudobníkov vplyvným ľuďom.

Prvý krok ku sláve sa podaril

„Presadiť sa vo svete, to je komplexný problém,“ myslí si Vlčková. Našich hudobníkov si najprv musí niekto všimnúť, začať o nich písať články v zahraničí, potom musia cestovať a koncertovať, získať agenta a silné medzinárodné vydavateľstvo. Až potom sa celosvetovo preslávia. Prvý krok sa podľa nej už podaril.