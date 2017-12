Juraj Lehotský: Rodičia často strácajú niečo, čo by ich mohlo robiť šťastnejšími

Režisér filmu Nina hľadá vo svojich filmoch paralely k vlastnému životu.

22. sep 2017 o 10:01 Eva Andrejčáková

Keď si herečka Bibiána Nováková odstrihne pred zrkadlom svoj krásny hrubý vrkoč, mnohým stisne srdce. Je to ľúto aj jej rodičom, ale vopred vedeli, že ho pred kamerou bude musieť obetovať.

Ako plavkyni vo filmovom príbehu jej krátky účes výborne pristal, no v súkromí sa našli viacerí, čo to neocenili. Vrkoč je teraz nezvestný a hľadá sa. Vidieť ho však môžeme v novom slovenskom filme Nina.

Jeho režisér JURAJ LEHOTSKÝ sa v ňom pozrel na rodinné vzťahy očami detí, ktoré sa nechcú stať majetkom svojich rodičov. Netvrdí, že je lepšie, keď sa partneri a manželia nerozchádzajú, no chce hovoriť o tom, či a ako sa ich nedorozumenia dajú napraviť.

Nedávno ste sa vrátili z festivalu v Toronte, kde ste film Nina osobne predstavili. Čo zaujímalo ľudí na diskusiách?

"Väčšinou sa vypytovali na podobné veci ako diváci u nás doma. Zaujímala ich Bibiana Nováková, herečka v hlavnej úlohe, boli zvedaví, kde sme ju našli. Pýtali sa, kde bol prvý impulz k tejto téme, zaujímal ich proces nakrúcania, či bol scenár presne napísaný, alebo sa v ňom aj veľa improvizovalo.

Padli aj bizarné otázky typu, prečo sa hlavná hrdinka volala Nina a či ju s krátkymi vlasmi náhodou nehral chlapec."

Nina približuje obdobie života dievčaťa v puberte počas rozchodu rodičov. Prečo ste si vybrali opäť takú smutnú tému?

"Som presvedčený, že je stále veľmi aktuálna. Chcel som ju prerozprávať, lebo som si všímal, že okolo nás sa pohybuje čoraz viac ľudí, známych, priateľov, ktorí mali rodiny, a tie sa im po istom čase rozpadli. Mňa veľmi zaujíma, prečo sa to deje, a preto som chcel nakrútiť o tom film.

Rozhodli sme sa, že by bolo pekné urobiť taký, čo by na tému nahliadal optikou dieťaťa. To ma na nej najviac zaujímalo. Na vzniku filmu mám rád práve moment, keď sa vo mne podvedome objaví niečo lákavé, za čím môžem ísť."

K čomu vás nakoniec hľadanie priviedlo?

"Na konci celého bádania sa mi potvrdilo poznanie, že keď niečo opúšťame, nevidíme, čo strácame, lebo sme upnutí len na seba. Príbeh hovorí o jednoduchej a dôležitej hodnote života, čiže o našich vlastných deťoch a našich vzájomných vzťahoch. Hovoríme o tom, ako sa tieto čisté a silné vzťahy dokážu v rodine degradovať."

Za aký problém považujete rozpad rodiny s deťmi?

"Obdobie rozchodu rodičov je veľmi intenzívne, môže trvať mesiac, dva, pol roka a dôsledky sa môžu dostavovať celé roky. Nie je to obdobie utešené, napriek tomu si v ňom deti hľadajú pekné veci a utekajú do svojich svetov. Práve to som chcel vo filme ukázať: svet, do ktorého sa naša hrdinka Nina aspoň na chvíľu ukryje.

Je to svet vody a húževnatého plávania, svet dôležitých hodnôt, ktoré nás nútia zamyslieť sa nad tým, že život je krátky a my vlastným pričinením môžeme stratiť niečo, čo by nás mohlo robiť oveľa šťastnejšími. Možno preto je ten film smutný."

Nina s filmovou mamou (Bibiána Novákova a Petra Fornayová). (zdroj: FOTO - NINAFILM)

Dieťa dáva obom rodičom šancu stať sa lepšími ľuďmi. V úlohe otca Robert Roth. (zdroj: FOTO - NINAFILM)

Máte ten smútok aj v povahe?

"Som veselý človek, ale niektoré veci ma ťažia. Zamýšľam sa, prečo to vo vzťahoch mnohým ľuďom nevychádza. Hľadám cestu, ako im ukázať seba samých. Každý z nás žije vlastný životný príbeh a myslím si, že náš film prinesie každému niečo iné."

Váš príbeh akoby nechcel pracovať so svojím záverom a diváka tento až nefilmový krok provokuje. Nechceli ste viac hovoriť o tom, ako to s vašimi hrdinami dopadne?

"Film má síce smutný koniec, ale je to otvorený koniec, ktorý má nádej. Ponúka divákovi vlastnú predstavivosť o budúcnosti príbehu. Ponúka uvedomenie si stavu vecí, isté odpustenie, cestu a šancu, že ešte medzi ľuďmi existuje puto, ktoré môže ich myslenie rozvinúť dobrým smerom.

Nina túži po svojom svete, pričom žije dva iné svety, v ktorých si ju rodičia egoisticky prehadzujú, len aby si mohli riešiť svoje problémy."

Zažívali ste ako dieťa niečo podobné?

"Ja som až také dramatické situácie, chvalabohu, nezažil, naši rodičia fungovali pomerne fajn, aj keď, kde-tu nejaký konflikt bol. Ak sa rodičia pohádajú, je dôležité, aby sme na nich videli, že sa vedia zmieriť a odpustiť si a opäť sa mať radi. Sám mám teraz rodinu a deti, tiež som mohol prejsť drobnými krízami a uvedomovať si, ako ich deti intenzívne vnímajú.

Kým to nejde do extrémov, je to normálne, keď je to však intenzívne, možno ako v našom filme, môže to dieťa niesť celý život."