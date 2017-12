Pre hudobníkov sa blížia Vianoce. Toto sú najočakávanejšie albumy do konca roka

Bolo to niekoľko plodných mesiacov. Môže to potvrdiť Beck, U2 alebo Jana Kirschnerová.

22. sep 2017 o 16:35 Marek Hudec

BRATISLAVA. Aj keď do konca roka zostávajú ešte tri mesiace, čoskoro nás začnú obchody zahlcovať vianočnými svetlami. Je to obdobie, keď ľudia radi nakupujú. Vedia to aj hudobníci, ich manažéri a veľké vydavateľstvá.

Dokazuje to zoznam očakávaných nahrávok. Najväčšie hviezdy v popmusic totiž práve dokončujú svoje nahrávky, aby boli hotové do balíčkov pod stromček.

V roku 2017 sme už počuli desiatky hodín skvelej hudby. Podmanivé albumy vydali napríklad LCD Soundsystem, Roger Waters alebo Dirty Projectors.

Že šlo o plodných niekoľko mesiacov, môže teraz potvrdiť U2, Beck alebo Jana Kirschnerová. Pripravili sme prehľad toho najočakávanejšieho z hudby do konca roka: