Radšej pije ako rozpráva. Aki Kaurismäki nakrútil film roka

Európa vznikla na falošnej idei, hovorí. V kinách má skvelý film Druhá strana nádeje.

24. sep 2017 o 8:56 Kristína Kúdelová

SAN SEBASTIAN. Na plánové stretnutie nepríde alebo dohodnuté stretnutie tesne pred termínom zruší. Fínsky režisér Aki Kaurismäki síce prijal pozvanie na festival v San Sebastiane, súhlasil aj, že pri jeho otvorení vyjde na pódium, ale najradšej by sa tváril, že neexistuje.

Anglická kritička z Eye For Film Amber Wilkinson bola na tom v piatok večer podobne ako denník SME. Rozhovor s filmovou legendou mala robiť dvadsať minút pred nami, ale do noblesného hotela Maira Cristina šla zbytočne. "S Kaurismäkim sa mi to už stalo. Organizátori mi vraveli, že veľmi ľutujú, že Aki sa ponáhľal, nemal už čas. Namiesto rozhovoru som teda zašla do baru - a tam som ho zbadala. Bol sám a pil."

Je nemoderný ako bar, v ktorom nakrúca

Nevyspytateľnosť jeho pohybu by mohla podráždiť novinárov aj festivaly, to však nie je možné.