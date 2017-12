Jan Tříska pre SME: Pod nohy mi hádzali polená, aj tak ma nezastavili

Po návrate z Ameriky sa mu práca doma zdala spomalená.

25. sep 2017 o 10:02 Kristína Kúdelová

Prísny na svoje telo, prísny na svoju prácu, náročný na svoj herecký aj hovorený prejav. Keď sa legendárny český herec začal vracať z americkej emigrácie domov, všetko sa mu tu najprv zdalo spomalené.

V roku 1991 hral pamätnú rolu učiteľa vo filme Jana Svěráka Obecná škola. Denníku SME poskytol rozhovor na konci roka 2006, keď bol v kine filozofický horor Jana Švankmajera Šílení. Hral v ňom postavu Markíza a dostal zaň aj slovenskú národnú cenu Slnko v sieti.

Legendárny herec a výnimočný zjav československej a českej kinematografie zomrel v pondelok vo veku 80 rokov.

Vaše hranie pôsobí zakaždým veľmi intenzívne. Čo musíte robiť, aby ste sa pri tom psychicky nevyčerpali?

„Koncentrovať sa. Keby som len na sekundu periférnym videním zazrel, že tam kdesi prechádza čašník, už by to bolo všetko nanič. Myšlienku by som nedotiahol, museli by sme opakovať. Vnútorný motor sa vo mne nesmie nikdy zastaviť. Lenže to je všetko otázkou profesionálnej disciplíny. A keď mi odpustíte - tá je zase súčasťou talentu.“

Je pri nakrúcaní niekto, kto v tom hercovi pomáha?

„Naopak, všetko je nastavené tak, aby vás to do poslednej sekundy pred klapkou nabúravalo. Tam stále niekto mrmle, upravuje lampy alebo sa rozčuľuje.“