Písať je dobré, keď sa necítite pod psa

Víťaz súťaže Poviedka stavil na poviedku, ktorá nie je o psoch. Pomohla mu čeština.

25. sep 2017 o 16:17 Eva Andrejčáková

Slovenská verejnosť sa rozpísala. Dokazuje to literárna súťaž Poviedka, ktorá vstúpila tento rok do svojej tretej dekády. V lete do nej prišlo o vyše polovicu viac príspevkov než po minulé roky.

Bolo ich presne 519, porota ich opäť dostala ako prísne anonymné texty a pred pár dňami vybrala z nich ten najlepší. V pondelok večer budeme môcť počuť víťaznú poviedku naživo v Literárnom cirkuse v bratislavskom hoteli Carlton. Jej autorom je Jakub Zaťovič a volá sa Poviedka o psoch.

Kašlite na to, čo si myslia iní

Poviedka o psoch je vlastne poviedkou, ktorá nie je o psoch. Aj keď psy vystupujú v každej poviedke, ktorú autor napísal. Má ich veľmi rád, to je jasné, a aj do súťaže Poviedka vyberal z textov, v ktorých psí hrdina nemohol chýbať.

Keď sa však počas jedného pekného dňa, ktorý strávil majstrovaním stola a tmelením stien v novom pražskom byte, rozprával s priateľkou o tom, ktorý z textov by mal poslať, rozhodol sa napokon inak. Napísal novú poviedku o tom, čo to bol vlastne za deň, keď sa o najlepšej poviedke rozhodoval.

„Vznikla nesmelo, krehko a je takmer úplne pravdivá,“ hovori pre SME tohtoročný víťaz literárnej súťaže a rodák z Lučenca. Príspevok do nej neposielal po prvý raz, o šťastie sa pokúšal už v minulosti.

Myslí si, že tentoraz mu mohol k víťazstvu pomôcť aj životný optimizmus, s ktorým ju písal. „Jej zvláštnosť mohla podčiarknuť aj čeština. Moja priateľka je totiž Češka a jej pasáže v našich dialógoch som ponechal v pôvodnom jazyku,“ uvažuje autor.

Pochádza zo spisovateľskej rodiny, otec aj mama píšu knihy a publikujú. Ako dieťa si dokonca pamätá časy kamarátstva rodičov s Karlom Krylom či Jarom Filipom, a tak nečudo, že písanie je mu blízke.

Už ako deväťročný vraj napísal prvú poviedku. Bola o astronómovi, ktorý objavil neznámu hviezdu. Odvtedy publikoval už viackrát časopisecky.

Ako rodený Lučenčan vraj cíti spriaznenosť s novorozkvitajúcim literárnym prostredím v novohradskom regióne, ale až od chvíle, čo žije v Prahe, cíti, že začal písať inak - uvoľnil sa a zrazu prestal premýšľať nad tým, čo si kto bude myslieť.

Viac textov o extrémizme

Čosi podobné možno cítia aj iní autori, ktorí sa do súťaže zapojili. Ich práce tento rok hodnotila porota zložená zo spisovateľov, ktorí uspeli v predchádzajúcich ročníkoch tejto súťaže - Ivana Dobrakovová, Pavol Rankov, Balla, Dominika Madro a Radovan Potočár.

Dostali tak možnosť pracovať s textami nových, ešte nepoznaných autorov, pri ktorých netreba brať do úvahy žiadne fakty okolo nich či kontext ich predchádzajúceho diela, len jednoducho vnímať autonómny text a hľadať ten, ktorý nezapadá v sivom priemere.

Tohtoročná porota usúdila, že v poviedkach sa rozrástla téma extrémizmu a neonacizmu, zároveň ocenila, že autori v každom prípade tieto tendencie odsudzovali. Z masy textov vybrala zhruba dvadsať tých, ktoré by sa mohli ocitnúť vo finálnom výbere. Z nich sa bude zostavovať zborník Poviedka 2017, ktorý sa bude krstiť už 21. októbra.