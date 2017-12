Květa Fialová dalajlámu rozohnila, ale bolestný pohľad nikdy nezatajila

Herečka s voňavým menom aj vo vysokom veku s noblesou prežívala ženskú osudovosť.

26. sep 2017 o 15:06 Eva Andrejčáková

BRATISLAVA. Prvý raz sa plavila po Vltave, až keď mala osemdesiat rokov. Vzrušene sedela v malej loďke a počúvala rozprávanie svojho skúseného prevádzača.

Hrala rolu nezabudnutej, navždy uznanej starej dámy, no bola to aj tak ona: éterická, divotvorná, okúzľujúca, bláznovstvom pobozkaná herečka s bolestným pohľadom. Žena, aká sa svojej charizmy nemieni vzdať do konca života.

Taká bola Květa Fialová, keď v dokumente Magické hory brázdila s českým geológom Václavom Cílkom české luhy a háje.

Zomrela v utorok vo veku 88 rokov na problémy so srdcom. Už niekoľko rokov bojovala aj s Alzheimerovou chorobou, podobne ako svojho času jej manžel.

Čo sa nedá zabudnúť

Karlov most preťal Hodvábnu cestu pred šesťsto rokmi. Bez pozdných sôch vynikala jeho krásna gotická štruktúra až do 19. storočia, lemujúc trasu, ktorou za ten čas zákonite museli prejsť všetci českí spisovatelia, básnici, umelci.

Pod ním sa pred pár dňami skončil aj život fenomenálneho herca Jana Třísku. A pod tým istým mostom uchvátená herečka so zvedavosťou malého dieťaťa počúvala, prečo dal Karol štvrtý postaviť kamenný most práve tam, kde dodnes stojí. Od mladosti ju fascinovali miesta, ktoré spája.