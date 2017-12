Zimomriavky. Nervy. Keď dvaja muži urobili z tenisu psychologický triler

Wimbledonské finále Borg - McEnroe dostalo filmovú podobu.

27. sep 2017 o 10:50 Kristína Kúdelová

SAN SEBASTIAN. Niekomu by asi zalichotilo, keby o ňom išli nakrútiť film, ale americký tenista John McEnroe nebol ten prípad. Hneď, ako sa dopočul, že sa chystá dráma o jeho legendárnom súboji s Björnom Borgom, začal filmárov kritizovať.

Profesionálni herci sa mu nezdali dosť dobrí na to, aby ich stvárnili, bol presvedčený, že nedokážu ani dobre utekať. A ešte viac ho naštvalo to, že za ním nikto neprišiel a nespýtal sa, ako to celé vlastne bolo.

Napriek tomu vznikol film o tom, ako sa Borg a McEnroe stretli vo finále Wimbledonu a ako sa pritom športové napätie, stres a rivalita zmenili na niečo, čo sa už viac podobalo na psychologický teror.

Nočná mora pre šampióna

Pre divákov to nebol súboj dvoch tenisových škôl alebo dvoch tenisových štýlov. V zápase Borg - McEnroe videli súboj dvoch typov osobností. Jeden tenisová jednotka, druhý dvojka. Jeden džentlmen, druhý rebel. Jeden obdivovaný, druhý zatracovaný. Jeden skromný aj po štyroch wimbledonských víťazstvách za sebou, druhý drzo sebavedomý, aj keď ešte ani jedno nezískal.