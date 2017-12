Do Banskej Štiavnice príde aj Putin na lyžiach

28. sep 2017 o 19:35 Márius Kopcsay

Amplión. Prístroj na zosilnenie zvuku, ale tiež skvelý festival kultúry – hudby, pouličného divadla i politických diskusií. Tento víkend, od piatku do nedele, sa v Banskej Štiavnici koná už druhý ročník tohto podujatia.

„Cítime zodpovednosť za krajinu a škrie nás, aká je tu situácia – najmä rozmáhajúci sa extrémizmus,“ hovorí manažér organizátor Festivalu Amplión Ján Fakla, ktorý je známy aj ako riaditeľ Kremnických gagov, podujatia s dlhoročnou tradíciou.

„Kremnické gagy sú orientované na širšiu verejnosť a tomu zodpovedá aj ich dramaturgia. Ostáva tu však stále otvorený priestor pre angažovanosť v tom zmysle, aby z divadelného predstavenia alebo vystúpenia umelcov niečo v ľuďoch zostalo, aby sa zamýšľali nad obsahom toho, čo videli, aj nad tým, čo sa u nás vlastne deje. Možno si ľudia často myslia, že sa ich politika netýka a veria, že ohrozenie našej demokracie nie je také závažné. Ale bohužiaľ je, preto sme sa rozhodli urobiť politicky angažovaný festival.“

Dramaturgička festivalu Jana Mikitková dodáva: „Amplión vznikol z našej osobnej potreby prispieť k pozitívnemu smerovaniu krajiny. A keďže kultúra by mala byť bližšie k ľuďom, siahli sme napríklad po formáte pouličného divadla – aby sme divadlo vytiahli na ulicu a ľudí z ulice zasa do divadla.“

Festival babieho leta

Voľba na Banskú Štiavnicu nepadla náhodou. Hoci sa tu koná veľa zaujímavých podujatí, podľa Jána Faklu sú skôr zábavné, alebo sa zameriavajú na užšie skupiny ľudí. No Štiavničanov je na nich málo. A organizátori by radi do diania vtiahli aj širšiu verejnosť.