Taký zlý, až sa naň nedalo dívať. Z filmu Room je kult, no jeho tvorca plakal od hanby

Herec James Franco prináša do kín tragikomický príbeh Hollywoodu.

29. sep 2017 o 12:05 Kristína Kúdelová

James Franco (vpravo) a jeho brat Dave hrajú v komédii, ktorá rekonštruuje vznik kultového filmu The Roomu.(Zdroj: SSIFF)

SAN SEBASTIAN. Na svete už vzniklo veľa zlých filmov, ale málo z nich je takých, že si na ne s radosťou spomíname. Len občas sa však objaví taký zlý film, až je dobrý.

V júli 2003 sa to podarilo filmu The Room, ktorý nakrútil Tommy Wiseau a sám v ňom aj hral. Jedna z najobskúrnejších postáv Hollywoodu. Nemiestne si nahováral, že vyzerá ako James Dean, bol presvedčený, že má aj taký talent a milostnou drámou, do ktorej investoval osem miliónov dolárov, sa chcel priblížiť k jeho legendárnym filmom.

Už len jeden pohľad naňho ľuďom stačil, aby pochopili, ako veľmi sa vo svojich predstavách mýli. Tak dopadla aj premiéra. Publikum neverilo, kde sa ocitlo a na akú hlúposť sa pozerá. Napriek tomu sa udialo niečo, čo The Room vystrelilo medzi kultové americké filmy. Kurióznosť tohto prípadu posilňuje to, že dodnes sa nepodarilo objasniť, kde sa Tommy Wiseau narodil, koľko má rokov a odkiaľ zobral toľko peňazí na svoj príšerný film.