Úspech ho takmer položil, Sergei Polunin na vrchole stratil motiváciu

Slávny ruský tanečník vystúpil v Bratislave.

29. sep 2017 o 12:25 Zuzana Bodnárová

BRATISLAVA. Z tmy sa vynára jednoducho odetý tanečník. Hoci je sám, okamžite ovládne celé pódium a publikum v Slovenskom národnom divadle začína chápať, prečo patrí Sergei Polunin medzi najzásadnejšie hviezdy aktuálneho tanečného neba.

Sláva ho požula a vypľula, aby ako vták fénix znova vstal z popola. Vôbec to tak však nemuselo byť.

Život Sergeia Polunina je plný kontrastov a paradoxov. To, že sa narodil v chudobnom meste Cherson na juhu Ukrajiny, ho nepredurčovalo na medzinárodný úspech. Jeho matka Galina Polunina si však zaumienila, že jej syn bude mať lepší život. Za každú cenu.

Splnil ambície svojej mamy

Sergei si balet nevybral, balet si vybral jeho. S výdatnou pomocou Galiny, ktorá veľmi skoro pochopila, že chlapec je ohybný, má talent a tancovať ho baví.

Zábava však preňho skončila, keď sa kvôli konzervatóriu, ktoré si rodina vlastne nemohla dovoliť, s mamou presťahoval do Kyjeva.

Aby to finančne zvládli, otec odcestoval pracovať do Portugalska a stará mama do Grécka. Sergeiova motivácia tancovať a byť najlepší bola to, aby mohla byť rodina opäť spolu.