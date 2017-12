Chcel nahrať pesničky o zaľúbených muchách. Vydavateľstvu sa to nepáčilo

V lete hral Benjamin Clementine na Pohode, teraz vydal nový album.

1. okt 2017 o 11:04 Marek Hudec

Ktovie, prečo má spevák Benjamin Clementine taký neprehliadnuteľný účes. Veď sám je dosť vysoký. Nech na pódiu vystupuje s desiatkami umelcov, vždy medzi nimi vyzerá ako hora.

Keď bol v lete na festivaloch a Colours of Ostrava, bolo vidno, že pozornosť púta nielen vzhľadom. Z jeho prejavu, dokonalého spevu a rozhovorov s publikom sršalo sebavedomie a charizma.

Jeho tenorový hlas v dramatických klavírnych baladách zaujal široké publikum pred dvomi rokmi, keď vyhral cenu Mercury za album roka. Kedysi bol prakticky bezdomovcom, ktorý si zarábal hraním v parížskom metre. Teraz, keď je na vrchole slávy a vydáva druhý album, vyhráža sa, že sa tam radšej vráti.

video //www.youtube.com/embed/3m5PuSmOZYo

Teraz mali pravdu producenti

Z jeho novinky I Tell a Fly v hudobnom vydavateľstve neboli vraj veľmi nadšení. „Radšej pôjdem späť na ulicu ako keby som musel robiť len to, čo mi poviete,“ povedal vraj počas rokovaní. Cituje ho denník Guardian.

Aj keď veľké hudobné vydavateľstvá a producenti často rozmýšľajú len nad tým, ako hudbu speňažiť, nedá sa uprieť, že vedia posúdiť, čo by masy chceli počuť. Vedia, keď je nápad na pesničku príliš zložitý. Tentoraz mali asi pravdu.

Clementine svoj album prezentoval ako zaľúbený príbeh dvoch múch na pozadí geopolitických otrasov. Spomínajú sa utečenci aj bombardovanie Aleppa. Jeho nápad pôsobí vo výsledku ešte uletenejšie a zvláštnejšie.

Album ako torta psíčka a mačičky

Na albume I Tell a Fly nenájdeme klasické pesničky. Je tu operný spev na pozadí hudby inšpirovanej klasikou spred niekoľkých storočí, pompézne zbory, rytmy z tanga, elektronika a rockové prvky. Striedajú sa celkom chaoticky a nečakane.

Znie to akoby sa niekto pokúšal zo slávnej pesničky od Queen Bohemian Rhapsody urobiť celú nahrávku. Nemá to zdanlivo žiadny koncept, žiadne hranice a Clementine sa na ňom ukazuje ako všetstranný umelec, ktorý dokáže pospájať podivuhodné hudobné kombinácie. Trochu to však pripomína rozprávku o torte psíčka a mamičky.

Akoby niekto dal dokopy všetko, čo sa mu páči, ale výsledok je potom ťažké stráviť. Môžeme sa na album pozerať ako na pozoruhodné dielo, ale Clementinov debut bol predsa len súdržnejší. Novinka je produktom bezbrehej charizmy, ktorá by však predsa len potrebovala trochu uzemnenia.