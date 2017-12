Aj hudba má tvar DNA. Skladbu Milesa Davisa vpísali do genetického kódu

Vedci si myslia, že najdokonalejší spôsob uskladnenia skladieb pre nás už vymyslela príroda.

3. okt 2017 o 15:01 Marek Hudec

BRATISLAVA. Vedci často rozmýšľajú nad tým, ako uchovať čo najviac informácií a vedomostí na čo najmenšom priestore.

Počítače a USB kľúče sú pre nich stále príliš veľké a najmä zastarané. Pochybujú, že vydržia. Zistili, že nové riešenie pre nich už vymyslela príroda.

DNA je pre nich najdokonalejším spôsobom, ako uchovať rôzne údaje. Vedcom sa teraz podarilo do biologického materiálu vložiť hudbu.

Spoločnosť Twist Bioscience a Microsoft pracovala s nahrávkami džezového festivalu vo švajčiarskom Montreux.

video

Do umelej DNA vložili skladbu Tutu od Milesa Davisa a pesničku Smoke on the Water od Deep Purple, napísal hudobný portál Pitchfork. Nahrávky najprv prepísali do binárneho kódu a ten potom do jazyka DNA, a pritom si zachovali kvalitu.

„Súčasné zvukové archívy sú značne nespoľahlivé, obávam sa, že budúce generácie k nim už nebudú mať prístup,“ povedal hudobník Quincy Jones na podporu projektu.

„Som hrdý, že vďaka tomuto nápadu nebudú spomienky na výnimočné miesto, akým je Montreux Festival, nikdy stratené.“

Keď skladby z celého programu vedci prepísali do kódu DNA, vznikla častica, ktorá je oveľa menšia než zrnko piesku.

Technologické spoločnosti očakávajú, že vďaka ich vynálezu údaje prežijú tisícky rokov. DNA s hudbou uložia do archívu UNESCO Memory of the World. Ten sa od roku 1992 stará o to, ako čo najlepšie uskladniť ľudskú kultúru z celého sveta.