Novým literárnym fenoménom je Elena Ferrante. Prečo ju všetci čítajú?

Príbeh kamarátok z Neapola je návykový.

4. okt 2017 o 11:34 Hana Ševčíková

Dnes už možno hovoriť o fenoméne Ferrante. Taliansku spisovateľku započujete ako tému nejedného rozhovoru, zahliadnete, ako ju bez dychu čítajú kníhkupci za pultom, muži v lietadlách i mamy na pieskovisku. Kamarátky si navzájom požičiavajú jednotlivé diely jej neapolskej ságy – a v tej chvíli, keď ju čítajú, prestáva okolitý svet existovať.

Slovensko nie je žiadna výnimka, Elena Ferrante očarovala čitateľov aj tu.

Čím to je? Môžeme sa pokúsiť vymenovať niekoľko viditeľných ingrediencií, ale to hlavné je kdesi inde. To najdôležitejšie sa skrýva v osobnosti a neobyčajnom štýle autorky, ktorá si vybrala písať pod pseudonymom.

Spisovateľka, ktorá sa s nami hrá

Tak po prvé, Elena Ferrante je dobrá spisovateľka.