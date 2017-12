New York bude po dlhej pauze počuť skladbu Philipa Glassa. Zahrajú ju Slováci

Súbor Cluster ensemble čakajú tri koncerty, v Amerike predstavia aj slovenskú hudbu.

4. okt 2017 o 13:18 Marek Hudec

BRATISLAVA. Je to náročné fyzicky aj psychicky. Skladateľ Philip Glass píše hypnotickú hudbu opakujúcich sa tónov, hudobník sa pri nej musí vedieť dobre sústrediť. „Musíte mať nabehané kilometre, aby ste to zvládli,“ hovoril o nej Firo Király zo súboru Cluster ensemble.

Pred dvoma rokmi pripravil americkému skladateľovi prekvapenie. Keď navštívil Slovensko, Cluster ensemble si nacvičili jednu z jeho starých skladieb Music with Changing Parts.

Prečítajte si tiež: Svetový hudobný portál bol nadšený zo Slovákov z Cluster Ensemble

Glass bol na vystúpení ohromený. Takmer zabudol, že skladbu napísal, naživo sa nehrala niekoľko dekád, zrejme aj preto, že bola ešte náročnejšia než iné jeho diela. „Ak dokáže mladá generácia takto zahrať moju hudbu, nemám sa čoho obávať,“ hovoril vraj po koncerte.

Bol z Cluster ensemble dokonca taký nadšený, že im dal zaujímavú ponuku. Jeho vydavateľstvo Orange Mountain Music im pomôže vydať album a dostať ho do celého sveta. Bol to úspech, nahrávka sa vypredala, získala nadšené recenzie v svetových periodikách a vďaka tomu teraz slovenský súbor chystá v New Yorku tri koncerty koncom mesiaca.

video //www.youtube.com/embed/rTzuZik3jYs

Keby sme sedeli doma na gauči, nič sa nestane

Skladbu Music With Changing Parts Glass napísal v roku 1971 - medzi hudobnými kritikmi vtedy ešte nebol príliš obľúbený. Najväčšiu slávu ešte len mal dosiahnuť, jeho nápady neboli zatiaľ pochopené. Motívy z tohto diela neskôr rozvinul v zložitejšej kompozícii Music in Twelve Parts.