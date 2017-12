Nobelovku za literatúru získal Kazuo Ishiguro

Angličanove romány už neraz dostali filmovú podobu.

5. okt 2017

Aktualizované o 13:30:

Nobelovu cenu za literatúru získal tento rok Angličan Kazuo Ishiguro. "Jeho romány majú veľkú emočnú silu, odhalil v nich priepasť, ktorá sa ukrýva pod naším zdanlivým spojením so svetom," zdôvodnila svoju voľbu akadémia.

Ishiguro sa narodil v roku 1954 v Nagasaki, žije v Anglicku, jeho rodičia sa tam presťahovali, keď mal päť.

Neskrýva svoje znepokojenie nad budúcnosťou, jedným z jeho základným elementom je strach, že ľudský život stratí hodnotu - váhu bude mať len blaho celku a to, ako má vyzerať, nadiktuje väčšina. To bolo základom aj jeho knihy Never Let Me Go, ktorá dostala v roku 2010 filmovú podobu a hlavné úlohy v nej dostali Carey Mulligan a Keira Knightley. Hoci to nie je jeho špecialita, lebo častá hľadá inšpiráciu v minulosti, tento príbeh bol science fiction.

Jeho román z roku 1989 Súmrak dňa získal prestížnu Man Booker Prize, keď ho v roku 1993 sfilmovali, hlavné úlohy prijali Anthony Hopkins a Emma Thomson.

Z prostredia Číny zo začiatku 20. storočia je jeho román When We Were Orphans, o Japonsku na konci druhej svetovej vojny zas písal v románe An Artist of the Floating World. Pred dvomi rokmi mu vyšiel román The Burried Giant. Píše aj texty pre džezových hudobníkov.

Víťaza vyberalo osemnásť členov akadémie, ktorí sú tajným hlasovaním nominovaní na celý život.

Minulý rok celý svet šokovali, keď si vybrali Boba Dylana. Mnohí sa pýtali: Môže cenu za literatúru vyhrať hudobník? Sám Dylan o tom zrejme pochyboval, lebo dlho nechcel prezradiť, či si cenu prevezme. Na oficiálnom odovzdávaní sa nakoniec ani nezúčastnil, cenu dostal až neskôr na utajenom stretnutí.

Akadémia síce nevyhlasuje žiadne nominácie na cenu, no stávkovacie kancelárie mali okrem Murakamiho ďalších favoritov: kanadskú spisovateľku Margaret Atwoodovú, ktorá napísala čoraz populárnejšiu knihu Príbeh služobnice alebo kenského básnika Ngũgĩ wa Thiong’o.

Tipovalo sa, že by vyhrať mohol autor Hry o tróny George R. R. Martin alebo dokonca raper Kanye West.