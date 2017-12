Kazuo Ishiguro si veľké pocty zaslúži. Nobelova cena však neodráža nové trendy

Výber švédskej akadémie chváli aj Michal Hvorecký.

5. okt 2017 o 14:46 Marek Hudec

ŠTOKHOLM. BRATISLAVA. Svet síce vnímame zmyslami, vidíme ho, počujeme, dotýkame sa ho, ale niekedy je oveľa dôležitejšie to, čo sa skrýva za týmito zmyslami. Niekedy jednu vec konáme, ale niečo iné cítime.

Knihy ponúkajú priestor na to, aby sa pokúsili ľudské pocity vysvetliť, preniesť ich do sveta slov. Je to výzva pre všetkých spisovateľov, no podľa švédskej akadémie, ktorá každoročne odovzdáva Nobelovu cenu, má jedného majstra.

Vo štvrtok popoludní ju odovzdali 62-ročnému Angličanovi Kazuovi Ishigurovi, ktorého Súmrak dňa poznáme aj zo slovenského prekladu. Celosvetovo je ešte známejšia jeho novela Never Let Me Go, ktorá dostala aj filmovú podobu.

Tušíme, že nad nimi visí temný osud

Ishiguro sa narodil v japonskom Nagasaki. Bolo to takmer desať rokov po tom, ako naň hodili atómovú bombu. V Japonsku dlho nezostal a vraví, že sa za japonského spisovateľa ani nepovažuje.

Keď mal päť rokov, celá rodina sa presťahovala do Veľkej Británie, kde jeho otca zamestnali v Národnom oceánografickom inštitúte.

Okrem literatúry ho vždy fascinovala hudba, písal napríklad texty pre džezovú speváčku Stacey Kentovú, o hudobníkoch napísal zbierku poviedok Nocturnes.