Štát stavia málo budov pre všetkých. Ukázali to ceny architektúry

Vo štvrtok večer sa v Bratislave udelili Ceny Cezaar za najlepšiu slovenskú architektúru.

5. okt 2017 o 23:14 Marek Hudec

Kategória: Obnova a prestavba, Stará synagóga v Bardejove, Obnova areálu prebieha už dlhšie, dokončenie synagógy je prvý viditeľný výsledok. Podľa projektu obnovy by v synagóge mal byť priestor na výstavy a koncerty, v ostatných objektoch administratívne priestory, múzeum a konferenčné priestory. Pravdepodobne však túto koncepciu bude potrebné prispôsobiť potrebám budúcich užívateľov. (Zdroj: Peter Gomboš, Ján Krcho, Tomáš Lupták)

BRATISLAVA. V lete porota cien za architektúru Cezaar cestovala po celom Slovensku a posudzovali zblízka projekty, ktoré sa prihlásili. Jej séfom bol Rakúšan Juri Troy a všimol si, že sa u nás veľa stavia, videl veľa konštrukcií.

Problém bol len v tom, že nevidel dosť takých, ktoré by vznikli z verejných prostriedkov. V porovnaní so zahraničím sa mu to zdalo zvláštne.

„Keď som si to porovnal s prácami, ktoré boli prihlásené v rakúskych cenách za architektúru, tam väčšina vznikla z financií miest, či štátu. Na Slovensku to boli len jedna, dve stavby,“ hodnotí.

Do súťaže sa napríklad neprihlásila žiadna nemocnica, škola, či galéria. Keď preto Cezaara vo štvrtok odovzdávali v bratislavskej Starej tržnici, dbala porota o to, aby vyhrali projekty, ktoré nielen dobre vyzerajú, ale majú aj spoločenskú dôležitosť.

Dve ceny napríklad vyhrali projekty súvisiace so synagógami. Špeciálnu cenu Patróna architektúry získala iniciatíva aktivistov, ktorí v Žiline úspešne zastúpili úlohy samosprávy a štátu a podieľajú sa na návrhu Novej synagógy v Žiline, ktorá má slúžiť umeniu.

„Máme na Slovensku množstvo synagóg, ktoré museli dlhé roky prežiť chátranie alebo iné využitie a majú ducha. Sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva,“ hovorí jeden z iniciátorov Novej synagógy Marek Adamov.

Ceny Cezaar odovzdali v piatich kategóriách, zvlášť odovzdali ešte cenu Patróna architektúry a Cenu verejnosti, ktorú získala obnova časti námestia v Prievidzi.

Víťazi Cezaar 2017

Kategória Rodinné domy

Dom v dome, autor: Martin Jančok

Víťazom 16. ročníka architektonickej súťaže CE·ZA·AR 2017 v kategórii rodinné domy sa stal projekt DOM V DOME. (zdroj: SITA)

Kategória Obytné a priemyselné budovy:

Poľovnícky dom, autori: Tomáš Auxt, Peter Kožuško, Miro Hruovský, Peter Hudač

Kategória: Občianske a priemyselné budovy, Poľovnícky dom je koncipovaný ako sústava 5-tich radiálne usporiadaných objektov okolo centrálnej exteriérovej obývačky. Kompaktné, tradičné až archetypálne hmoty distribuujú bohatý program v kompozícii, ktorá dômyselne redukuje vizuálny objem domu a posúva ho do diétnej hmotnostnej kategórie. (zdroj: Tomáš Auxt, Peter Kožuško, Miro Hrušovský, Peter Hudač)

Kategória Obnova a prestavba:

Stará synagóga v Bardejove, autori: Peter Gomboš, Ján Krcho, Tomáš Lupták

Kategória Interiér:

Rekonštrukcia domu v bývalom kláštore

Kategória: Interiér, Rekonštrukcia bytu v bývalom kláštore, Kláštor paulínov postavený v roku 1719 a prestavaný v polovici 20. storočia na obytný dom. Byt má úžitkovú plochu 100 metrov štvorcových. Architekti odstránili všetky zásahy predchádzajúcich majiteľov. Vrstvu po vrstve obnažili jestvujúce konštrukcie. (zdroj: Peter Jurkovič)

Kategória Exteriér:

Castellum Cafe, autori: Martin Dulík, Marek Šumichrast, Lívia Dulíková

Kategória: Občianske a priemyselné budovy, Castellum Café, Objekt reštaurácie Castellum Cafe je zapustený do východného svahu hradného kopca. Samotná reštaurácia je umiestnená pod úrovňou terénu nástupného priestoru do Nitrianskeho hradu. Strecha reštaurácie je zároveň vyhliadkovou drevenou terasou s lavicami – svetlíkmi. (zdroj: Martin Dulík, Marek Šumichrast, Lívia Dulíková)

Cena Patrón architektúry:

Nová synagóga, iniciátori: Marek Adamov, Fedor Blaščák, Róbert Blaško