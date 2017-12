Bola to noc, keď sa zo Slovenska stala čierna diera. Pozrite si ukážku z filmu Mečiar

Z Noci dlhých nožov behajú dodnes zimomriavky, hovorí sa o nej vo filme Terezy Nvotovej.

9. okt 2017 o 11:35 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Bol to neštandardný postup, demonštrácia arogancie, pomýlené vnímanie moci. V novembri 1994 parlament zasadal v noci a bez opozície - a kým vyšlo slnko, Vladimír Mečiar a jeho Hnutie za demokratické Slovensko ovládli celé Slovensko. Zmenilo sa vedenie takmer všetkých štátnych inštitúcií a kontrolných úradov, parlament schvaľoval jeden zákon za druhým.

Slovensko bolo rok od vyhlásenia samostatnosti a už sa hovorilo, že je na ceste do čiernej diery.

Zásadná udalosť z našich novodobých dejín - Noc dlhých nožov - sa dostala do filmu Mečiar. Tereza Nvotová v ňom rekonštruuje politickú cestu muža, ktorý po revolúcii očaril davy a presvedčil ich, že on dotiahne transformáciu krajiny do konca a zabezpečí jej demokratickú podobu, a nakoniec čelil obvineniam, že ju uvrhol do medzinárodnej izolácie.

Mečiar príde do kín 12. októbra. Noc dlhých nožov v ňom komentuje komentátor Marián Leško aj Fedor Flašík, ktorý s Mečiarom pracoval na volebnej kampani.

Pozrite si časť filmu, v ktorej sa o tom hovorí.