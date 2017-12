Ceny za architektúru mali úroveň Smotánky. Nechýbali vtipy o sexe a varení

Ceny CEZAAR moderovali Sajfa s manželkou. (analýza)

6. okt 2017 o 13:48 Marek Hudec

Mal to byť predovšetkým večer o architektúre, nakoniec to pripomínalo skôr Smotánku. Ceny za najlepšiu slovenskú architektúru CEZAAR sa odovzdávali na verejnoprávnej Dvojke, no dialógy moderátorov patrili skôr na celebritný večierok. Pozrieť si to môžete v archíve.

Na vine bola hlavne dvojica Matej „Sajfa“ Cifra a Veronika Ostrihoňová. Ak niekto nevedel, že sú manželmi, bolo mu to počas večera stokrát pripomenuté.

Možno to bol zámer televíznych tvorcov. Akoby si povedali: Koho zaujímajú budovy v krajine, kde Nový Čas denne predá okolo stotisíc výtlačkov?

Čo by si v týchto exteriéroch robil?

O architektúre síce vznikli pekné televízne medailóniky, ale keď sa obraz vrátil späť k ceremoniálu na pódiu bratislavskej Starej tržnice, z debaty sa hlavná téma rýchlo vytratila. Kategóriu cien pre exteriéry napríklad uvádzala Cifrová Ostrihoňová takto: