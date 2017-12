Mocný producent čelí sexuálnemu škandálu. Vyrastal som v iných mravoch, vyhovára sa

Harvey Weinstein zneužíval svoje postavenie, tvrdia herečky.

6. okt 2017 o 18:41 Kristína Kúdelová

NEW YORK, BRATISLAVA. Harvey Weinstein ma sexuálne obťažoval. Americké herečky alebo modelky sa s touto vetou obrátili na políciu už viackrát.

Tvrdia, že najvplyvnejší hollywoodsky producent zneužíva svoje postavenie, sľubuje im kariérny postup za splnenie sexuálnych požiadaviek.

Doteraz sa mu podarilo ustrážiť, aby sa ich obvinenia nedostali na verejnosť. No denník The New York Times teraz viaceré prípady zozbieral a poskytol priestor ženám, ktoré boli ochotné o svojej skúsenosti porozprávať.

Časy, keď sa Weinsteinovi darilo dohodnúť sa so svojimi obeťami na mimosúdnom vyrovnaní, sú zrejme preč.

Pod tlakom medializácie už neobstoja slová obhajkyne, že Harvey Weinsten je "starým dinosaurom, ktorý sa musí naučiť novým móresom". Musel na ne reagovať tak, ako filmový svet z jeho strany nie je zvyknutý. Dokonca ani to nestačilo. Hollywood Reporter v pondelok napísal, že ho vlastná spoločnosť Weisntein Company vylúčila.

Pozeraj sa na mňa, ako sa sprchujem

Harveymu Weinsteinovi platí rešpekt za to, že dal šancu Quentinovi Tarantinovi a že so svojím bratom produkoval množstvo skvelých filmov.