Bratislavská Biela noc ľudí očarila aj rozčúlila

Hitom festivalu vizuálneho umenia bol umelý mesiac.

8. okt 2017 o 14:41 Marek Hudec

BRATISLAVA. „Nedotýkajte sa Mesiaca, prosím,“ kričali dobrovoľníci ohradení v malom priestore na trávniku Medickej záhrady.

Z každého jeho kraja sa ľudia načahovali, aby sa dotkli najväčšieho hitu tretieho ročníka Bielej noci v Bratislave - textilnej napodobeniny mesiaca, ktorá sa vznášala kúsok nad zemou.

Zblízka vyzerala úchvatne. Zmenšeninu v mierke 1:500 000 zložili z veľmi podrobných snímok, ktoré zhotovila NASA. Dielo britského umelca Luka Jerrama sa volá Múzeum Mesiaca.

Ilúziu toho, že sa dívame na kus vytesaného kameňa, kazili len čiary na povrchu. Naznačovali, kde sa jeden záber končí a začína sa ďalší.

Dostať sa k nemu nebolo jednoduché, pri vchodoch do záhrady sa tvorili ľudské kolóny. Takéto preľudnené ulice Bratislavy môžete zažiť hádam len počas Silvestra. Vidieť tlačiť sa podľa odhadov až 200-tisíc ľudí pre umenie pôsobí magicky a neuveriteľne, no mnohých to pochopiteľne rozčúlilo.

Svetelná šou podľa dát z twitteru

Zažiť to najpodstatnejšie si totiž vyžadovalo plánovanie. Za sedem hodín ste nemohli stihnúť vidieť všetkých sedemdesiat atrakcií. Všade v centre mesta vás navyše spomaľovali zápchy, ktoré sa začínali rozpadávať až okolo polnoci.

Možno keby organizátori festival roztiahli na celý víkend, mnohé problémy by vyriešili.