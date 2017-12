Stromae mal slávu a len 32 rokov. Hlási koniec kariéry, Charlie Hebdo ho pobúril

Belgický spevák sa stiahol z verejnosti, má ťažké zdravotné problémy.

12. okt 2017 o 12:39 Marek Hudec

BRATISLAVA. Už nechce spievať. Už istý čas má pocit, že hudba ho nerobí šťastným, pamätá sa, kedy ho úplne znechutila. Belgický spevák a raper Stromae bol vtedy vo francúzskom Lille. Vystupoval v jednom nákupnom centre.

Ľudia sa tešili, že budú počuť jeho celosvetovo známe pesničky Formidable alebo Alors on Dance. No on bol ochromený.

„Bol tam hádam celý svet. Keď som odchádzal, obkľúčili mi auto, ľudia boli úplne besní, búchali naň zo všetkých strán, akoby som bol Michael Jackson. Bolo to veľmi zvláštne. Mal som pocit, že strácam kontakt so svojím telom,“ povedal Stromae smutne v rozhovore pre denník Libération.

Prelomil mlčanie po niekoľkých mesiacoch, keď sa všetci čudovali, čo sa s ním stalo, nerozprával sa s novinármi, nevychádzal z domu. Priznal, že mal ťažké zdravotné problémy.

video //www.youtube.com/embed/oiKj0Z_Xnjc

Dodal šansónom novú tvár

Aj keď hudobný trh dnes ovládajú pesničky spievané v angličtine, najviac ziskov sa hromadí vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch, Francúzsko má stále silné postavenie. Veď sa v ňom narodili niektoré z najväčších speváckych osobností.

Šansóny Edith Piaf, Sergea Gainsbourga alebo Georgesa Brassensa dokázali zaujať vo všetkých krajoch sveta a majú výnimočnú, magickú poetiku, ktorá do istej miery pramení z jazyka, ktorý je sám osebe poetický.