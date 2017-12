Nóri sa chceli chváliť sériovým vrahom. Nedopadlo to tak, ako si predstavovali

Film Snehuliak podľa Jo Nesbøa mal zahnať nudu v Osle.

14. okt 2017 o 14:02 Kristína Kúdelová

Bola to mierna potupa. Keď medzinárodná agentúra cestového ruchu skladala rebríček najnudnejších miest na svete, Oslo sa ocitlo na siedmom mieste.

Zástupcovia mesta sa hanbili a hľadali spôsoby, ako svoje meno zachrániť. Veľa šancí nemali, v Osle je naozaj tak trochu nuda, ale naskytla sa im príležitosť, o ktorej by taká Bratislava mohla iba snívať.

Dozvedeli sa, že Američania sa chystajú adaptovať Snehuliaka, detektívny bestseller Jo Nesbøa, ich hviezdneho spisovateľa. Zmobilizovali sa, písali filmárom listy a sľubovali im skvelé podmienky, v ktorých by mohli vzniknúť autentické scény.

Ručili za to, že akékoľvek povolenie budú potrebovať, úradníci im ani raz nepovedia nie. Len nech svoj film prídu nakrútiť do Osla.

Filmári toto ohromné úsilie vypočuli. Prišli do Osla a do hlavnej úlohy obsadili skvelého herca Michaela Fassbendera. Nóri však podcenili jednu vážnu vec. A síce, že robiť biznis so sériovým vrahom ich môže nemilo prekvapiť.

V Snehuliakovi je viac vrážd ako bežne v Osle. (zdroj: OUTNOW)

V raji sériových vrahov

Jo Nesbø nemá rád Oslo. Nebýva tam, do mesta chodí viac-menej len pracovne. Má vraj naňho zvláštny efekt: už ako vystupuje z vlaku, v jeho fantázii hneď začínajú pracovať príbehy o brutálnych zločinoch.