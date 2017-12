Zabil svoju priateľku a dnes opäť hrá. Sudca nechápe, aký hnev rockový spevák vyvolal

Bertrand Cantat si po prepustení z väzenia opäť robí promo. Je to hanba, hovoria osobnosti.

16. okt 2017 o 15:55 Kristína Kúdelová

PARÍŽ, BRATISLAVA. Je krehký, rezervovaný, zmietaný pocitom viny, pomyslel si francúzsky sudca, keď pred ním stál Bertrand Cantat, líder populárnej rockovej skupiny Noir Désir. Vlastne, v tom momnte to už nebol spevák.

Bertrand Cantat bol v roku 2003 priateľom herečky Marie Trintignant a rozhodol sa, že ju bude sprevádzať pri nakrúcaní vo Vilniuse. Ich výlet sa skončil tragicky, v hotelovej izbe sa pohádali a on ju zbil tak brutálne, že po ňu musela prísť sanitka. Po niekoľkých hodinách sa začal chystať na samovraždu, napustil si vaňu, pripravil žiletky, užil niekoľko utlmovacích tabletiek.

Keď sa po dvoch dňoch prebudil, bol v nemocnici, obklopený lekármi, množstvom novinárov a úplne novou realitou. Marie Trintignant bola mŕtva a on bol vrah. Stelesnený symbol domáceho násilia.

Sudca ho odsúdil na osem rokov, čo bol v tej kategórii trestného činu vo Francúzsku najvyšší možný trest. Bertrand Cantat si odsedel len polovicu, k čomu mala verejnosť pripomienky, no nakoniec to prijala. Oveľa horšie dnes znáša to, že sa vrátil aj na hudobnú scénu.

Minulý týždeň Francúzi, politici aj jeho kolegovia z umeleckej brandže, na twitteri nič iné tak búrlivo nekomentovali. Právo na začlenenie do života mu neodopierajú, ale nevedia sa zmieriť s tým, akým spôsobom to urobil.

Vanessa Paradis volá: Hanba