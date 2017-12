Zažijete s ním milostný vzťah, fyzické potešenie. Fink sa dal inšpirovať kostolom

Britský spevák sa presťahoval do Berlína a je to cítiť na jeho albume Resurgam.

17. okt 2017 o 13:10 Zuzana Bodnárová

Latinské slovo Resurgam si hudobník Fink požičal z 900 rokov starého kostola v jeho rodnom Cornwalle a nazval tak svoj nový album, ktorý vydal 15. septembra.

Resurgam znamená niečo ako „znova povstanem“. Otváraciu rovnomennú skladbu s kapelou nahrali hneď po tom, ako sa zničení vrátili z turné Blues. Síce si chceli oddýchnuť, no zistili, že nepotrebujú žiadnu námahu, aby ešte niečo dobré predtým vytvorili.

O názve hudobník zažartoval, vraj si mal niečo iné vybrať, niečo jednoduchšie, napríklad „Finkova najnovšia nahrávka“.

video //www.youtube.com/embed/zy31vJQPPk0

Hudobne sa posunul

Na starších platniach, napríklad na poslednej s názvom Hard Believer z roku 2014, boli dominantným hudobným prvkom gitarové melódie. Akustická gitara, samozrejme, nechýba ani na Resurgame, ale jeho zvuk je komplexnejší. Predchádzajúce nahrávky najviac pripomína pesnička Not Everything Was Better In The Past.