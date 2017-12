Česká televízia robí dobre, ak neodvysiela film Zuzany Piussi. Takto sa slušný film nerobí

Selský rozum je útokom ultra ľavice na Babiša.

17. okt 2017 o 16:51 Kristína Kúdelová

Je pred voľbami, a tak si Andrej Babiš robí kampaň. Je to prirodzené. Spolu s ním si však kampaň robí aj režisérka Zuzana Piussi, ktorá o ňom s Vítom Janečkom nakrútila film Selský rozum. V rozhovore pre SME hovorí, že ho Česká televízia odmietla odvysielať, aj uvádza dôvod prečo: "Vidím v tom strach z tridsiatich percent pre Babiša a z toho, čo bude po voľbách. Radšej sa prispôsobia, aby potom nepykali."

Môže byť, to sa nedá potvrdiť ani vyvrátiť. Česká televízia však môže mať vážnejší dôvod, prečo film do programu nemieni zaradiť. Prosto nie je dobrý.

Piussi a Janeček chcú Čechov odhovoriť od toho, aby Babiša cez víkend volili, a mnohí sa iste zhodnú, že je to chvályhodný zámer. Robia to však tak, ako by to filmári, dokumentaristi ani novinári robiť nemali. Proti Andrejovi Babišovi používajú argumenty, ktoré pochádzajú takmer výlučne z ultraľavicového prostredia, a to nie je jediný problém.

V slušnej krajine je to inak