Man Bookerovu cenu za literatúru 2017 získal Američan George Saunders

Saunders získal ocenenie za svoj vôbec prvý román.

18. okt 2017 o 6:19 TASR

LONDÝN. Víťazom tohtoročnej Man Bookerovej ceny za literatúru sa stal v utorok večer americký spisovateľ George Saunders. Ocenenie získal za román Lincoln in the Bardo, ktorý pojednáva o zármutku niekdajšieho prezidenta USA Abrahama Lincolna nad svojím zosnulým jedenásťročným synom.

Saunders (58) je iba druhým Američanom, ktorý sa stal držiteľom Man Bookerovej ceny, informuje spravodajská stanica BBC.

Vlani sa tešil Paul Beatty za svoje dielo The Sellout.

Jeho prvý román

Predsedkyňa poroty Lola Youngová ocenila Saundersovo dielo za jeho "inovatívnosť a veľmi odlišný štýl".

Ocenenie mu v londýnskom historickom paláci Guildhall odovzdala Camilla, vojvodkyňa z Cornwallu a manželka princa Charlesa. Cenu sprevádza finančná odmena vo výške 50-tisíc libier.

Ide o Saundersov prvý román, predtým bol spisovateľ známy skôr poviedkami.

Knižný príbeh sa odohráva na cintoríne počas jedinej noci. Bardo je termín, ktorý používajú budhisti pre stav medzi smrťou a novým zrodením.

George Saunders. (zdroj: TASR/AP)

Nominovaní boli aj ďalší dvaja Američania

Saunders bol medzi šiestimi nominovanými, ktorých vybrala porota do užšieho kola. Medzi neúspešných kandidátov patrili Američania Paul Auster a Emily Fridlundová, škótska autorka Ali Smithová, Brit pakistanského pôvodu Mohsin Hamid a debutujúca britská spisovateľka Fiona Mozleyová.

Lincoln in the Bardo je deviatou knihou rodáka z Texasu žijúceho v New Yorku.