Hrobári mali súťaž, rozhodcom bola smrtka. Česi oceňujú reportáž fotografa zo SME

Jozef Jakubčo nechcel znevažovať súťaž hrobárov, ale musel sa smiať.

18. okt 2017 o 14:53 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Bola zima, vo vzduchu poletoval sneh a zem bola tvrdá. Napriek tomu sa slovenskí hrobári stretli v Trenčíne na Výstavisku a súťažili medzi sebou. Víťaz je ten, kto čo najrýchlejšie vykope hrob s presne danými rozmermi.

Fotograf z denníka SME Jozef Jakubčo v ten pracovný deň vytvoril sériu fotografií, za ktoré v stredu získal nomináciu v prestížnej súťaži Czech Press Photo.

"Bola to vážna akcia. Hrobári mali svoj veľtrh, kde prezentovali nové typy rakiev, bagre na kopanie zeme, prosto, nové trendy v pohrebníctve," hovorí. "Zdalo sa mi to také obskúrne, že som sa tam už raz musel ísť pozrieť. Tri roky som to odkladal."