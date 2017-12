Nedalo sa ho zachrániť, málokedy bol triezvy. Zadlžený Johnny Depp pôjde na súd

Má problém s matematikou, vravia jeho bývalí manažéri.

19. okt 2017 o 16:11 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Orol už pristál, môžeme ísť na vec. Keď americkí filmári nakrúcali posledný diel Pirátov z Karibiku, museli sa medzi sebou rozprávať v kódoch.

Decentne si oznamovali, že Johnny Depp konečne vstal z postele, zažal svetlá a zrejme sa čoskoro objaví na placi. Prvá klapla môže padnúť. Ak sa teda cestou neopije a nepoháda sa s niekým zo štábu.

Kedysi bol Johnny pre hollywoodske štúdiá istotou. Nebolo herca, ktorý by bol pre nich rentabilnejší. Dnes je to presne naopak, producenti sa ho boja dať na plagát. Najbližší ľudia sa mu to snažili vysvetliť, ale vraj bolo len veľmi málo takých chvíľ, keď si na nich našiel čas a zároveň bol triezvy.

Tvrdohlavo pokračoval vo svojom životnom štýle. Johnny si kúpil zámok vo Francúzsku, tri ostrovy na Bahamách, zamestnal štyridsať osobných asistentov, daroval si štyridsaťpäť luxusných áut a mesačnú réžiu vytiahol na dva milióny dolárov.

Dnes však bude musieť nejakým zázrakom nájsť aj ďalšie pre svojich právnikov, pretože o niekoľko dní pôjde pred súd.

Kalifornské právo čaká precedens