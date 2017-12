Na policajnú akadémiu treba v Rusku tlačenku, muži s mocou sú neodolateľní a sexi

Rusko je rovnaké ako pred tisíc rokmi, hovorí pre SME ukrajinský režisér. Nasadili proti nemu trollov.

20. okt 2017 o 13:46 Kristína Kúdelová

V Bielorusku sa narodil, na Ukrajine vyrastal, v Rusku študoval. Až v roku 2001 z územia bývalého Sovietskeho zväzu režisér Sergej Loznica emigroval. Jeho bývalí spoluobčania ho však neprestali sledovať a s napätím čakajú, čo o svojej domovine z perspektívy západniara nakrúti.

Dnes má v našich kinách výborný film Krotká. Absurdnú drámu o žene, ktorá hľadá svojho uväzneného manžela a na úradoch nevie nájsť nikoho, kto by sa jej unúval povedať, kde je.

Loznicov príbeh je obrazom bezbrehej arogancie štátnej moci. Rozprávali sme sa s ním po festivale v Cannes, kde sa skupina trollov v hľadisku pokúšala z jeho úspešnej premiéry urobiť prepadák.

Odkaz vášho filmu sa zdá jasný: žiť v Rusku je čierna mora.

"No komédia to rozhodne nie je, rodiny s deťmi by som naňho neposielal."

Chceli ste povedať, že Rusi sa z toho zlého sna nechcú prebudiť?

"Až k takému extrému by som to nehnal. Ale áno, Rusko je čierna mora, čiernou morou sú mnohé veci, ktoré sa na jeho území už dlho dejú. Vždy tam chýbala úcta k ľudskej bytosti a ľudským právam, a chýba tam aj dnes. Za celé tisícročie sa nič nezmenilo."

A prečo sa nič nezmenilo?

"Pretože otrokárstvo pokračuje. A prečo pokračuje otrokárstvo? Pretože otroci sú ochotní prijať podmienky, ktoré im nanucujú otrokári, je to proste v ich povahe."

Otrokárstvo, to je pri súčasnom Rusku ten správny výraz?

"V Sovietskom zväze bola sociálna štruktúra, ktorá sa na ňu veľmi podobala. Najviac sa to dotýkalo sedliakov. Oficiálne sa otroctvo zrušilo v roku 1861, kráľovským dekrétom.

Oficiálne. Ale jeden kráľovský dekrét nedokáže len tak zmeniť sociálnu štruktúru a najmä nie mentalitu ľudí. Vyžaduje si to veľa rokov, aby si ľudia vôbec uvedomili, že niečo potrebujú zmeniť."

Kto si ten dekrét vtedy vynútil?

"To je zaujímavé, prišiel zhora. Vládnuca vrstva sa sama tak rozhodla. Sedliaci v Ruskej ríši niekdy nebojovali za svoju slobodu. Keď dekrét vstúpil do praxe, ešte ich aj bolo treba presviedčať, že tú slobodu potrebujú. Potom zas prišla revolúcia a so socializmom prišiel nový druh otroctva. A odvtedy žiadna zmena. Dám vám príklad?"

Príklad, ako sa to prejavuje?

"Mestskí poslanci v Moskve dali nedávno zavrieť sociálne domy, ktoré dal v 60. rokoch postaviť Chruščov.