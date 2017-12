Jo Nesbø sa vymazal z titulkov filmu Snehuliak. Nóri sú z neho šokovaní

Na filmovú podobu bestselleru som nemal žiadny vplyv, vraví.

20. okt 2017 o 17:08 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Novinári sa ho často pýtali, či dovolí, aby sa z jeho policajného trileru Snehuliak niekedy stal aj film. Vylúčené, opakoval Jo Nesbø. Vylúčené. Jedine, že by sa ozval Martin Scorsese.

Ale Martin Scorsese sa ozval. A vyliečil ho zo strachu, že silné filmové médium prevalcuje svet, ktorý on v knižke tak starostlivo a dlhodobo budoval. Dovolil svojmu legendárnemu vyšetrovateľovi Harrymu Holemu, aby ožil aj na plátne v kine. Hoci úplne iný, ako si ho vždy predstavoval on.

Dnes to možno Jo Nesbø ľutuje. Snehuliak mal premiéru 12. októbra, ale on na nej nebol. Išiel na dovolenku do Grécka a vyhýbavo odpovedal na otázky, či si ho pozrie aspoň tam.

A pred pár dňami už dokonca podnikol kroky, aby ho s ním ľudia nespájali.

Keď popularita škodí