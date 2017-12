Džezáky otvorili deti v krojoch a obrazy hôr. Nechýbali ľudovky a rap

Vybrali sme to najzaujímavejšie z prvých dvoch dní festivalu.

22. okt 2017 o 12:37 Marek Hudec

BRATISLAVA. Báli sa trochu, čo na to povieme. Organizátori festivalu Bratislava Jazz Days vopred upozorňovali, že miesto jeho konania nemusí byť tento rok ideálne . Incheba okrem neho hostí stovky všelijakých akcií, od výstavy psov až po rôzne zdravotnícke výstavy a automobilové prehliadky.

Džezu, ktorý sme zvyknutí počúvať v prítmí malých barov, to nemusí vyhovovať. Na druhej strane, najväčšie obavy sa nenaplnili. Festival sa tento rok presunul do inej haly ako v predchádzajúcich ročníkoch, bola oveľa vyššia a širšia, na zvuku sa to, našťastie, nepodpísalo. Koncerty zneli dobre, či už tichšia, intímna hudba alebo výpravné produkcie.

Samozrejme, atmosféra mohla byť iná, neosobne pôsobiaci kvádrový priestor zakrývali plachty. Kde inde by však festival mohol byť? Park kultúry a oddychu zrušili, Stará tržnica je malá a kvôli hluku v nej niektoré koncerty ani nemôžu byť. Zdá sa teda, že Incheba je zatiaľ jediným vhodným riešením.

Dramaturgia koncertov sa organizátorom opäť vydarila - bola pestrá, potešila rôzne cieľové skupiny. Tento rok ich navštívilo okolo štyri tisíc návštevníkov. Festival pokračuje ešte v nedeľu večer, z jeho prvých dvoch dní sme vybrali najzaujímavejšie momenty: