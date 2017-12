Linkin Park zahrajú koncert pre zosnulého Chestera

Kapela sa snaží zmieriť s nečakanou smrťou svojho lídra. Kapela ho bude vysielať naživo.

23. okt 2017 o 14:13 Marek Hudec

LOS ANGELES. BRATISLAVA. Odkedy v júli zomrel spevák Chester Bennington, ostatní členovia kapely Linkin Park sa obávali vystúpiť na pódium.

Boli na veľkom koncertnom turné, oslavovali vydanie nového albumu One More Light a náhle prišla správa o tom, že ich líder pravdepodobne spáchal samovraždu.

„Viem, že mnohí sa boja pokračovať,“ povedal jeden z členov skupiny Mike Shinoda. S Benningtonom mali blízky vzťah, obaja boli vokalisti. Na jeho pamiatku teraz pripravuje koncert, píše magazín Rolling Stone.

„Myslím, že hovorím za všetkých, že to musíme spraviť,“ vysvetľuje Shinoda.

Vystúpenie bude v piatok v americkom Los Angeles. Na jeho predmestí mala kapela štúdio.

Koncert budú môcť sledovať aj Slováci naživo.

Kapela ho bude vysielať na svojom profile pred ôsmou hodinou večer, čo je u nás o 4.45 v sobotu nadránom. Okrem zvyšku Linkin Park na ňom vystúpia ešte Blink 182, Korn, System Of a Down alebo Bring Me The Horizon.

Zárobok z koncertu pôjde na dobročinné účely, kapela v minulosti založila organizáciu Music For Relief, ktorá pomáha pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof.

Linkin Park sa vracia na pódium aj preto, že ich posmelil producent Rick Rubin. Vraj im povedal: "Myslím si, že to cítite vy aj fanúšikovia, musíte sa vrátiť. Bude to veľmi, veľmi ťažké. Chcú vás znova vidieť. Nie pre šou. Musí prebehnúť istá forma katarzie, zmierenia."

Linkin Park s Chesterom Benningtonom sú najúspešnejšou kapelou nového tisícročia a celosvetovo predali 68 miliónov albumov.