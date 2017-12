Je tento film katastrofický, alebo katastrofálny? V kinách je Geostorm

Na testovacích projekciách film s Gerardom Buttlerom pohorel.

23. okt 2017 o 14:32 Miloš Ščepka

Producent hitov Hviezdna brána, Deň nezávislosti 1 a 2 či Godzilla Dean Devlin sa rozhodol, že svetu ukáže, ako má vyzerať správne režírovaný trhák. Pretože je producentom, režisérom, autorom námetu i scenára, sci-fi thriller Geostorm je vlastne jeho autorský film. A príklad, ako by vyzerala filmová zábava, ak by celý jej vznik kontrolovali producenti. Nie je to lákavý pohľad.

Butler zachraňuje svet

Ako zbraň v boji s kolabujúcou klímou nasadilo ľudstvo po roku 2019 sieť družíc, ovládanú z veľkej medzinárodnej vesmírnej stanice. Krátko predtým, ako majú Spojené štáty dobudovaný systém odovzdať do rúk medzinárodného spoločenstva, sa začnú objavovať poruchy. Mráz v Afganistane, horúčavy v Hongkongu, zaplavené púšte... Šéf projektu Max Lawson (Jim Sturgess) povolá staršieho brata Jaka (Gerard Butler).

Geostorm. (zdroj: CONTINENTAL FILM)

Autora a najväčšieho znalca celého projektu pred rokmi politici prepustili. Priamočiary, nediplomatický a neslušne úprimný muž totiž neuznáva žiadne autority. V čase krízy však niet lepšieho. Jake odletí na vesmírnu stanicu, Max zostáva na Zemi. Rozvadení súrodenci spoločnými silami zisťujú, že nejde o náhodné poruchy, ale o rafinovaný plán, ako sa zmocniť systému a vyvolať katastrofu globálnych rozmerov. Indície vedú k prezidentovi USA.