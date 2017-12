Režisér Miro Remo: Richard Müller potrebuje pomoc

Film Nespoznaný vyvolal veľký rozruch. Napriek tomu ho RTVS odvysiela.

26. okt 2017 o 10:58 Mária Kolčáková, Mária Savkaničová

Hviezda slovenskej hudby alebo troska? Muž, ktorý už nemá žiadnu radosť, keď stojí na pódiu, a predsa ešte stále koncertuje? O filme Richard Müller: Nespoznaný museli Slováci veľa vedieť, aj keď ho ešte nevideli.

Sprevádzalo ho pozitívne prijatie kritiky a nespokojné ohlasy z Müllerovho blízkeho okolia. Zneužili ho filmári, alebo len vytvorili silný portrét chorého človeka?

Režisér MIRO REMO a producent MAREK KUČERA rozprávajú o svojej skúsenosti s výbušným projektom. V nedeľu večer ich film vysiela RTVS.

Prečo ste chceli robiť práve film o Richardovi Müllerovi?

Miro Remo: "Vyrastali sme na jeho tvorbe, niečo pre nás znamenala. Nie je veľa interpretov, s ktorými by som nadviazal nejaký vnútorný dialóg s jeho textami. Objavuje sa v nich niečo hlboké a to je v slovenskej hudbe skôr výnimočný zjav. Richard nás proste dostal. Aj tým, čo predvádzal mimo pódia."

Marek Kučera: "Richard ma vždy fascinoval svojou otvorenosťou, v textoch aj tým, čo robil na pódiu počas koncertov. Vždy som chcel vedieť, ako takýto človek funguje mimo neho. Preto sme sa snažili k nemu dostať a spoznať, ako žije, pracuje, ako vyzerá tá chvíľa, keď vybehne na pódium, keď z neho zíde a myslím, že sa nám to podarilo. Chceli sme sa s ním skamarátiť a spoznať ho ako človeka."

Bolo ho treba dlho presviedčať?

Kučera: "Samotné presviedčanie nebolo ani presviedčaním. Išlo najmä o to, aby zistil, či si ľudsky sadneme. Takisto zavážilo to, že sme jeho veľkí fanúšikovia. Rozprávali sme mu o tom, čo nás fascinuje, čiže možno v tom bolo aj pohladenie ega. Ale myslím si, že najdôležitejšie bolo to, že sme k nemu boli veľmi otvorení. Nikdy sme k nemu neprišli s tým, že dnes to bolo super, aj keď v skutočnosti nebolo. Keď mu niečo nevyšlo, povedali sme mu to. A on to ocenil."

Remo: "Boli sme neústupčiví a naozaj presvedčení, že urobíme unikátny portrét. Verili sme, že synergia našej a jeho energie sa spojí a vznikne tu niečo, čo bude mať zmysel."

Režisér Miro Remo (vľavo) a producent Marek Kučera. (zdroj: AUTORKY)

Sú scény vo filme inscenované, zasahovali ste do samotného nakrúcania, alebo sú úplne autentické?

Remo: "Nie sú inscenované, sú autentické. Film je v podstate len pozorovaním reality. Nič iné nám okolnosti nedovoľovali. I keď, mali sme plány štylizovať niektoré scény, chceli sme rekonštruovať jeho slávne vystúpenie v Zlíne, keď vystúpil nahý na pódium. Hľadali sme, čo by sa dalo ukázať a zobraziť, a nakoniec to nabralo oveľa intímnejší presah."

Kto je teda Richard Müller? Dáva nám film pravdivú odpoveď na túto otázku?

Remo: "Myslím si, že áno. V tom období a počas toho, ako sme nakrúcali, určite. To je Richard."

Vaše filmy často sprevádzajú kauzy, rovnako aj v tomto prípade. Richardovej partnerke sa nepáčilo, že nebol zobrazený ako bojovník, ale ako troska. Bolo to zámerom?