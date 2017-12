November je opäť Mesiacom fotografie

Môžete si pozrieť tri desiatky individuálnych a kolektívnych výstav autorov z 18 krajín sveta.

31. okt 2017 o 16:29 SITA, Stanislava Ivánková

Ukážka z 27. ročníka festivalu Mesiac fotografie 2017. Popis fotografie: Bruce Gilden, 1984, Feast of San Gennero, Little Italy.(Zdroj: Bruce Gilden)

BRATISLAVA. Pohľad na svetovú i domácu súčasnú fotografiu ponúka od utorka 31. októbra do 30. novembra 27. ročník medzinárodného festivalu Mesiac fotografie. Dramaturgia festivalu sa každoročne orientuje najmä na stredoeurópsku a východoeurópsku fotografiu, každý rok však prináša i svetovú hviezdu.

Tento rok má Mesiac fotografie zahraničné hviezdy hneď dve – japonského fotografa Nobuyoshiho Arakiho a amerického fotografa Brucea Gildena. S tvorbou oboch bude možné sa zoznámiť v Dome umenia na Námestí SNP.

Súčasťou festivalu sú aj výstavy slovenských fotografov v zahraničí, konkrétne Jana Šturdíková sa predstaví v Slovenskom inštitúte vo Varšave a Judita Csáderová bude vystavovať v Slovenskom inštitúte v Budapešti.

Pouličný fotograf

Člen fotoagentúry Magnum, rodák z New Yorku Bruce Gilden patrí medzi svetovú špičku v pouličnej fotografii. Už päť desaťročí pracuje na uliciach hlavných miest celého sveta a je prezývaný aj “majster pouličnej fotografie.” Názov jeho výstavy Krásna katastrofa je prevzatý z vyhlásenia Le Corbusiera o New Yorku.

Gildenovi priniesli celosvetovú slávu práve silné a úprimné portréty ľudí v New Yorku. Nobuyoshi Araki ponúkne svoju zatiaľ poslednú sériu EroReal, ktorá zachytáva ženské telo v erotickej fantázii. Šéfa festivalu Maceka účasť japonského fotografa teší o to viac, že sa jeho výstavu pokúšali neúspešne zorganizovať už pred štyrmi rokmi. Zároveň upozornil, že výstava EroReal bude vôbec prvou neprípustnou pre deti do 15 rokov.

Popri hviezdach má Mesiac fotografie tento rok aj ďalšie hlavné línie. Ako doplnil Václav Macek, časť výstav možno zaradiť do druhej línie, ktorá sleduje premeny dokumentárnej fotografie. Vyzdvihol medzi iným výstavu v Rakúskom kultúrnom fóre venovanú 90-ročnej fotografke Lisl Steiner, ktorá v roku 1938 emigrovala s rodinou z Viedne do Buenos Aires a neskôr do New Yorku. Treťou oblasťou Mesiaca fotografie je stret populárnej a vysokej kultúry a štvrtú tvoria prezentácie mladých autorov zo strednej a východnej Európy.

V Stredoeurópskom dome fotografie bude kolektívna výstava fínskych autorov s názvom ,,Mystika montáže,” ktorá pozostáva z historických surrealistických fotografických pohľadníc zo začiatku 20. storočia. Predstaví sa tu i tvorba indického fotografa Waswa X. Waswa charakteristická analógovou fotografiou a kolorovaním. Bude tu aj expozícia historických fototechník a výstava Atelie?r Guszta?v Matz. Uskutoční sa tu tiež majstrovská lekcia vystavujúceho autora Mustafu Dedeoglu z Turecka.

Ďalší umelci

V Galérii mesta Bratislavy sa predstaví španielsky umelecký fotograf Max Esteban (Mirbachov palác) a významný grécky dokumentárny fotograf John Demos (Pálffyho palác).

Do vzdialených krajín prenesie i dvojica výstav v Zoya Gallery - výstava talianskej fotografky Paoly Di Bello zaostrí na problémy súčasných miest a snímky tureckého fotografa Mustafu Dedeoglu prinesú emócie i estetiku z Istanbulu.

Tradične veľkú výstavu prinesie k Mesiacu fotografie Slovenská národná galéria. Predstaví netradičnú polohu Miloša Alexandra Bazovského. Jedného zo zakladateľov modernej slovenskej maľby ukáže SNG po prvý raz ako fotografa od 16. novembra do 25. februára budúceho roka. Z tvorby domácich umelcov možno navštíviť i expozície venované fotožurnalistovi Borisovi Némethovi, konkrétne jeho aktuálnej sérii Homeland, ktorej fotografia sa stala hlavným vizuálom pre tohtoročný festival. Zaujímavé budú fotografie Ivana Matejku či Jany Ilkovej.

Medzi novinky festivalu patrí Otvorená výzva (Open call) na predkladanie fotografických sérií. Mesiac fotografie ňou po prvýkrát v svojej histórií dal priestor začínajúcim, ale aj skúseným fotografom. Z 200 účastníkov výzvy vybrali 25 a desiati z nich sa prezentujú i výstave v Galérii pod divadlom v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava. Medzinárodná prehliadka portfólií, ktorá je už 18. stretnutím fotografov z rôznych krajín, sa uskutoční tento víkend v Slovenskej národnej galérii.

Organizátorom festivalu je občianske združenie Fotofo / Stredoeurópsky dom fotografie. Festival Mesiac fotografie v Bratislave je partnerom Európskeho Mesiaca fotografie, ktorý sa od roku 2004 každoročne organizuje v Paríži, Viedni, Berlíne, Aténach, Budapešti, Luxemburgu a Ľublane. Viac o jeho programe možno nájsť na webstránke podujatia.