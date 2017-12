Jana Kirschner vydá nový album. Upozorní naň koncertmi na obľúbených miestach

Speváčka len týždeň vopred oznámila, že chystá jednodňové turné.

31. okt 2017 o 16:04 Marek Hudec

BRATISLAVA. Pop up podujatia pomáhali v minulosti oživiť miesta, ktoré boli trochu zabudnuté alebo ktoré si zaslúžili pozornosť. Organizátori pre ne vymysleli špeciálny program. V posledných rokoch ich často pripravovali aj hudobníci, ktorí nimi chceli upozorniť napríklad na vydanie nového albumu.

Keď spevák Frank Ocean vydával ten posledný, najprv ho predával na niekoľkých utajených miestach. Lady Gaga si pri jednej podobnej príležitosti postavila malú galériu a keď raper Kanye West len pár hodín vopred na sociálnej sieti oznámil, že bude robiť koncert v malom newyorskom klube, na ulici to spôsobilo chaos.

Tajné, nečakané koncerty poznáme aj z našich festivalov Pohoda a Grape.

Niečo podobné teraz pripravila speváčka Jana Kirschner. Len týždeň vopred na facebooku oznámila, že budúci utorok vystúpi v troch bratislavských podnikoch.

video //www.youtube.com/embed/l2ML32Ky6lA

Vstup je zadarmo. Komornejšie priestory kaviarne Dobre Dobre, farmárskej tržnice Fresh Market a kníhkupectva Artforum patria medzi jej obľúbené. Keď je na Slovensku, rada ich navštevuje. Ten prvý sa odohrá už doobeda.

Jej nový album Živá spája zvukové záznamy z troch veľkých koncertných turné k albumom Moruša biela a Moruša čierna.

Na každom z vybraných miest Kirschnerová odohrá polhodinový program a malo by to byť stretnutie neformálne, priateľské, kde by si bola s fanúšikmi bližšie a mohla sa s nimi porozprávať.