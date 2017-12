Dustin Hoffman mal obťažovať dievča na nakrúcaní. Hovorili jej, nech si zvykne

Obvinenia zo sexuálneho obťažovania v Hollywoode sa dotkli aj 80-ročného herca.

2. nov 2017 o 13:17 Marek Hudec

LOS ANGELES. BRATISLAVA. Hollywood čelí ťažkým časom. Každý deň prichádzajú nové obvinenia zo sexuálneho obťažovania voči celebritám.

Vlnu nedávno spustil filmový producent Harvey Weinstein, vystúpili proti nemu desiatky žien. Dokázali, ako voči nim zneužíval svoje postavenie.

Ukazuje sa, že podobné prípady sú vo filmovom svete bežnejšie, než sme si mysleli. Obvinenia sa totiž už dotkli aj herca Dustina Hoffmana.

Spisovateľka Anna Graham Hunterová sa s hviezdou filmu Rainman stretla v osemdesiatych rokoch, bola vtedy veľmi mladá, mala len 17 rokov. Pôsobila ako stážistka na nakrúcaní televízneho filmu Smrť obchodného cestujúceho.

Hoffman jej dával nevhodné návrhy, napísal v stredu denník Hollywood Reporter.

„Bola som na pľaci len jeden deň a požiadal ma, nech mu spravím masáž nôh,“ povedala Hunterová.

„Otvorene so mnou flirtoval, chytil ma za zadok a rozprával o sexe. Raz som k nemu vošla do prezliekarne a keď som sa ho spýtala, čo by chcel na raňajky, len sa usmial a povedal: vajíčka natvrdo a klitoris namäkko. Bez slova som odišla a v kúpeľni som sa rozplakala.“

Na nakrúcaní pracovala päť týždňov a takéto správanie nebolo výnimočné. Viedla si o tom denník, ktorý posielala sestre. Hoffman ju bežne plieskal po zadku a keď o tom povedala svojmu nadriadenému, reagoval prekvapivo.

Vraj si má na to radšej zvyknúť a obetovať sa pre dobro produkcie filmu.

Hoffman k tomu napísal stanovisko: „Mám veľký rešpekt k ženám a cítim sa hrozne voči čomukoľvek, čím som ju dostal do nepríjemnej situácie. Ospravedlňujem sa.“

Na hercovo správanie sa už v minulosti ženy sťažovali. Počas nakrúcania filmu Kramerová vs. Kramer udrel Meryl Streepovú. Údajne preto, aby zlepšil jej herecký výkon.