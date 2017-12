Marián Varga vo filme oznamuje, že má rakovinu. Ťažkú tému zobrazil citlivo

Mladá fotografka tri roky sledovala starnúceho hudobníka. Jej film bude mať čoskoro premiéru.

3. nov 2017 o 13:06 Marek Hudec

Marián Varga vo filme hovorí, že keby išiel na opustený ostrov, určite by so sebou vzal svojho psa. (Zdroj: Archív S.M.)

Má pochybnosti, či má ďalej skladať, už sa mu nechce, nejako v tom nevidí zmysel. Marián Varga sedí na stoličke pri mori a je zvláštne do seba zahĺbený. Filmová kamera ho navštívila v najhoršom možnom čase.

Chemoterapia ho práve oberá o sily, liečba rakoviny môže ovplyvniť jeho schopnosť hrať. V scéne sa bojí, že si sadne za klavír a nebude vedieť začať, že jeho prsty nebudú vládať, že sa budú triasť.

Divák môže zapochybovať, či by mal byť prítomný pri takom intímnom okamihu. Je vhodné to vidieť? Dokumentárny film Varga o zosnulom hudobníkovi si však dal záležať, aby ťažkú tému starnutia a súboja s ťažkou chorobou zobrazil citlivo. Zvládol to so cťou a treba uznať, že to bola veľká výzva.