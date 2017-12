Spacey končí v seriáli House of Cards, Netflix odmietne aj jeho film

Otázna je aj výroba šiestej série seriálu.

4. nov 2017 o 11:28 TASR

Kevin Spacey v House of Cards.(Zdroj: OUTNOW)

LOS ANGELES. Po ďalších obvineniach zo sexuálneho obťažovania voči Kevinovi Spaceymu ukončila spoločnosť Netflix spoluprácu s hercom.

Spacey tak podľa nej už nebude účinkovať v obľúbenom seriáli House of Cards (Domček z kariet), v ktorom bol hlavnou hviezdou.

Seriál bez Spaceyho? Uvidia

Netflix v piatok večer miestneho času tiež oznámil, že spolu s produkčnou spoločnosťou tohto seriálu (MRC) posúdia, či bude Domček z kariet pokračovať bez Spaceyho.

Spacey (58) bol nominovaný na cenu Emmy za všetkých päť sérií tohto seriálu, nikdy ju však nezískal. V Domčeku z kariet stvárnil bezohľadného politika, ktorý sa dostane až na post prezidenta USA. Ďalšou hviezdou seriálu je herečka Robin Wrightová a podľa agentúry AP je možné si predstaviť, že by pokračoval so zameraním sa na jej postavu.

Spoločnosť Netflix ešte v pondelok informovala, že šiesta séria seriálu plánovaná na budúci rok bude posledná. V utorok však prišlo oznámenie, že výrobu šiestej série na neurčito pozastavili.

Odmietnu aj film

V piatok Netflix okrem toho oznámil, že odmietne vydanie filmu Gore, ktorý je momentálne v postprodukcii. Spacey v ňom stelesňuje spisovateľa Gora Vidala a je tiež producentom tejto snímky.

Televízia CNN priniesla správu, podľa ktorej osem súčasných alebo bývalých pracovníkov na seriáli House of Cards tvrdí, že Spacey premenil jeho výrobu na "toxické" pracovisko, pričom jeden z bývalých zamestnancov herca aj obviňuje zo sexuálneho napadnutia.

Oscarový herec Spacey sa dostal do rastúcej krízy okolo sexuálneho obťažovania v Hollywoode po tom, ako ho herec Anthony Rapp minulý víkend obvinil, že mu dával sexuálne návrhy ešte v roku 1986, keď mal Rapp 14 rokov.

Spacey reagoval, že sa na incident nepamätá, no ospravedlňuje sa, ak sa takéhoto správania "pod vplyvom alkoholu" dopustil. Značnú kritiku si však slávny herec vyslúžil tým, že práve do vyhlásenia súvisiaceho s obvineniami zo sexuálneho obťažovania pridal aj priznanie, že je bisexuál, no v poslednom čase sa rozhodol, že bude žiť ako gej.