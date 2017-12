Je infantilný a nudný. Boh Thor mal len jednu šancu vyhnúť sa hanbe

Film Thor: Ragnarok ťaží z toho, že marvelovský komiks je na smiech.

5. nov 2017 o 13:26 Kristína Kúdelová

Už ani dospelosť nie je to, čo kedysi. Dospelí ľudia čítajú knihy o čarodejníkoch, dospelí ľudia chodia do kina na filmy o super hrdinoch. Infantilný koncept neporaziteľných bytostí, ktoré zachraňujú planétu, je už dlhší čas základom hollywoodskej produkcie. Veľký zmysel to nedáva, ale vedúci štúdií si už niekoľkokrát empiricky overili, že byť na ich strane sa im oplatí.

Prečítajte si tiež: Loki pre SME: Láska, smiech a dobré školy sú jediné, čo potrebujeme

Najnovšie vznikol celovečerný film o Thorovi. Hrdina marvelovského komiksu je bohom hromu, v jeho moci je, aby odvrátil Ragnarok - zánik sveta - a z pozície nástupcu trónu zachránil svoj ľud.

"Nevyhýbam sa problémom. Problémom idem v ústrety, pretože to super hrdinovia robia," hovorí a dokazuje tým, že medzi ostatnými je možno tým najnudnejším.

Producenti doň vložili 180 miliónov dolárov a mali len jednu šancu, aby si s ním neurobili hanbu: že si jeho limitované schopnosti zabávať uvedomia a sami ho zosmiešnia.

Poznávacie znamenie: trapas