Barbora Brezová: Pri búraní mýtov sa aj sama učím

Väčšina ľudí si myslí, že alkohol v zime zahreje, ja som si to myslela tiež, vraví lekárka z relácie Záhady tela.

9. nov 2017 o 10:12 Eva Andrejčáková

Každý by radšej veril faktom ako mýtom o našom tele, ale rozlíšiť ich je niekedy ťažké. Tak ako mnohí lekári v praxi, usiluje sa o to aj BARBORA BREZOVÁ. Okrem iného funguje aj v tíme tvorcov relácie Záhady tela, kde sa medicínske poznatky spájajú so zábavou. Vďaka nej si ich možno lepšie zapamätáme.

Ste špecialistkou na mýty o ľudskom tele, alebo ako ste sa stali súčasťou televíznej zábavy o nich?

"Do relácie som sa dostala cez regulárny výber. Už od čias vysokej školy ma evidujú v jednej reklamnej kastingovej agentúre, podobne ako dodnes mnohých iných študentov. Majú o nich rôzne záznamy vrátane informácie, čo študujú a čo následne v živote robia. Keď do novo pripravovanej relácie Záhady tela hľadali medicínsky vzdelaného človeka, pozvali ma na kasting, ktorý sa mi napokon podarilo vyhrať."

Stretli ste tam veľa kolegov?

"Nejakých som stretla a viem aj o viacerých ďalších, čo na kastingu boli, ale netuším, koľko nás dokopy bolo."

Mali ste už podobné skúsenosti?

"Kedysi som tancovala v Lúčnici, takže istý javiskový prejav a kontakt s divákom je mi prirodzený. Inak nemám žiadne skúsenosti, ak nepočítam, že som kedysi účinkovala v zopár reklamách. Zábavná kvízová šou o ľudskom tele je však niečo celkom iné, zdalo sa mi to ako naozaj dobrá, zaujímavá a poučná škola. Veľmi ma to celé baví, najmä v spolupráci so štábom, v ktorom sú všetci fantastickí, od režisérky až po rekvizitára. Pracuje sa mi s nimi fakt dobre."

Do akej miery spolupracujete na obsahu?

"Dokrútky so mnou sa väčšinou musia predtočiť vopred a potom upraviť, pretože v relácii sú už pustené ako odpoveď na otázky účinkujúcim. Podklady pre ne vyrábajú scenáristi v spolupráci s doktorom Hamšíkom, potom si informácie ešte sama doupravujem, aby pôsobili čo najzrozumiteľnejšie. S režisérkou sa vždy dohodneme, aké rekvizity sa použijú a ako problém vysvetlíme čo najlepšie na názornej ukážke, z ktorej by si divák mal niečo odniesť. To by malo byť zmyslom tejto relácie. Dúfam, že sa mi to darí."

Máte v mýtoch úplne jasno?

"Sú to často veľmi rôznorodé témy a sú aj pre mňa veľmi zaujímavé. Často sa sama počas príprav dozvedám niečo nové. Alebo sa, naopak, nestačím čudovať, že si vôbec niekto môže myslieť, že spomenutý mýtus existuje, keď som o ňom dovtedy vôbec nevedela. Takže som sa už niekoľkokrát sama pristihla, že si reláciu pozerám od začiatku až do konca, lebo som zvedavá na všelijaké zaujímavosti a vtipné veci."

Musíte sa na nakrúcanie špeciálne pripravovať?

"Tým, že som chirurgička, musím mať relatívne široký rozhľad, na chirurgiu človek musí ovládať aj viaceré veci z traumatológie či z chirurgickej liečby detí, čiastočne aj z gynekológie. Je to pomerne široký záber, čo je pre mňa výhoda. Neovládam však všetko, a tak niektoré veci konzultujem napríklad so svojím manželom, tiež lekárom."

Ktoré mýty o ľudskom tele vás prekvapili?

"Napríklad raz som riešila otázku, že na redukciu potenia pomáha, keď si prikladáte na podpazušie citrón. Tak to som fakt netušila, že si to niekto môže myslieť, dokonca že by to robil. Veď dnes sú také možnosti odstránenia problému s potením, že by bolo prinajmenšom čudné ísť na to takouto cestou."

Vyskúšali ste na sebe niektoré z postupov, ktoré predurčili vznik nejakého mýtu?

"Na sebe nie, ale napríklad sme v relácii riešili jednu otázku, či kyselina chlorovodíková dokáže v žalúdku rozpustiť žiletku. Ten pokus sme počas nakrúcania aj sami urobili a naozaj sa pred našimi očami žiletka rozpustila v kyseline chlorovodíkovej. Bežne to človek nerieši, ale potvrdilo sa, že keby teoreticky žiletku prehltol, dokázal by ju žalúdok skutočne rozpustiť.

Samozrejme, dúfam, že to nikto nebude skúšať. Inak, občas sú dokrútky naozaj úsmevné. Napríklad, keď sme dokazovali, že sa dá prehltnúť voda aj v stojke, tak chudák chlapec, ktorý experiment prevádzal, musel urobiť asi dvadsať stojok, aby tú vodu vypil."