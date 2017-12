Celeste a Emma Drobná idú proti sebe. V slovenskej popmusic nevyniknú

Speváčky majú veľa spoločného. Ich albumy majú rovnaké klady aj zápory.

6. nov 2017 o 18:09 Marek Hudec

Celeste Buckingham (naľavo) vydala album Bare, Emma Drobná (vpravo) zas debut You Should Know.(Zdroj: Koláž SME (Tibor Somogyi, Warner Music))

BRATISLAVA. Za jeden hudobný album si zaplatíte zhruba desať eur, záleží na tom, v ktorom obchode. Ak predpokladáme, že obyčajný Slovák si nekúpi dva naraz, vydanie dvojice noviniek od Emmy Drobnej (You Should Know) a Celeste Buckingham (Bare) pôsobí ako tvrdý konkurenčný boj. V obchodoch sa objavili v jeden deň.

Jedna speváčka dobyla minulý týždeň rebríček hranosti slovenských rádií a zabavila internet, pesničky druhej patria na sociálnych sieťach k najúspešnejším. Majú veľa spoločného.