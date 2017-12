Deti z rómskych osád spievajú s filharmóniou, prítomní budú právnici

Výnimočný projekt vedie svetoznáma speváčka Ida Kelarová.

6. nov 2017 o 15:44 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Sen? Deti z rómskych osád ani presne nevedia, čo to slovo znamená. Vedeli by povedať, čo sa im v noci prisnilo, ale nedokázali by povedať, o čom snívajú cez deň. Nemajú žiadne sny.

Svetoznáma speváčka Ida Kelarová ich to musela naučiť, založila preto spevácky zbor Čhavorenge. Nevyskakuje od radosti, niekedy to s nimi ide ťažšie, niekedy nepochopiteľne pomaly, ale už niekoľko rokov sa jej darí jeden veľký sen napĺňať. Rómske deti vystupujú s Českou filharmóniou.

Po niekoľkých koncertoch v pražskom Rudolfine v utorok večer vystúpia v bratislavskej Starej tržnici.

Ich koncert pomohol zorganizovať slovenský advokát Martin Krivák. Rómom z osád pomáha finančne, v tomto prípade je však dôležité najmä jeho povolanie.

Na koncerte bude ombudsmanka

Ida Kelarová vyrastala v Horných Salibách na juhu Slovenska v rodine muzikanta Kolomana Bitta. Dodnes je presvedčená o tom, čo ho predčasne zabilo: celý život popieral, že je Róm, a tváril sa, že je Maďar.

Ona svoje korene prijala, na rozdiel od sestry Ivy Bittovej, a aj deti z osád povzbudzuje, aby na nich postavili svoju budúcnosť.

Musí však bojovať s ich rodičmi, ktorí ich vraj vychovávajú k bezcieľnemu životu.

"Sú nevzdelaní a nezorientovaní. Nevedia, že kazia svojmu dieťaťu šance, ak ich prirovnávajú k sebe. Ja som nikde nebol, tak prečo by si šiel ty? Ja som nič nedosiahol, tak prečo by si ty mal? To je, žiaľ, ich myslenie," povedala v rozhovore pre SME.