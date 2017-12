Medzi najúspešnejšími britskými spevákmi je súperenie. Ich hudbe to vraj pomáha

Zo Sama Smitha chceli mať gay ikonu, no sám si tou polohou nebol istý.

10. nov 2017 o 10:58 Marek Hudec

Sam Smith prerazil pred niekoľkými rokmi najprv v spolupráci s elektronickým duom Disclosure. Jeho debut In the Lonely Hour bol nahrávkou roka na Grammy. (Zdroj: Twitter - Sam Smith)

BRATISLAVA. Už niekoľko mesiacov dobýja jeden rekord za druhým. Ed Sheeran sa po poslednom albume Divide, ktorý vydal v marci, stal okrem iného najúspešnejším britským spevákom. Zarábal doma aj v Spojených štátoch amerických.

Mnoho hudobníkov to už nedokáže, no on predal zároveň milióny nosičov aj bodoval na streamovacích službách.

Čoskoro vyhlásia nominácie na ceny Grammy a netreba ani veštiť z krištáľovej gule, aby sa dalo predpovedať, že sa v nich jeho meno objaví, a pravdepodobne nie raz.

Na jeho úspechy hľadel teraz s obavami jeho najväčší konkurent Sam Smith. Aj on pred tromi rokmi zaznamenal raketový úspech.

Dvadsiatnik sa so smutnými klavírnymi baladami a schopnosťou prejsť do prenikavého falzetu dvakrát zapísal do Guinnessovej knihy rekordov.

Smith si odniesol mnoho ocenení, patril mu rok 2014, ale potom nastalo obdobie ticha, keď sa musel rozhodnúť, čo chce ďalej so svojím životom robiť. So strachom teraz vydáva novinku The Thrill of It All.

video //www.youtube.com/embed/J_ub7Etch2U

Konkurencia vás ženie vpred

„Mám ho rád,“ hovorí Smith o Sheeranovi. Je to vraj zdravý konkurenčný boj. Navzájom sa podporujú, už spolu spievali aj duet. Tému súťaživosti otvoril Elton John, keď Smitha nedávno navštívil. Ich rozhovor neskôr publikoval magazín Attitude.