Vecove Trosky oslavovali dvadsiatku. Ich texty nezostarli, poznal ich celý klub

Na pódiu bolo počuť Mariku Gombitovú. Raperi si zavolali veľa hostí.

12. nov 2017 o 12:32 Marek Hudec

BRATISLAVA. A tak plynul čas, roboticky opakoval hlas zo záznamu. Prerušoval ho zvuk, ktorý sa spája s obdobím pred dvadsiatimi rokmi. Počuli sme, ako si niekto zúrivo pretáča pásku vo svojom walkmane.

Takto sa začínal koncert v sobotu večer v bratislavskom klube MMC. Jeden z našich najvýznamnejších raperov Vec a jeho kolega Midi si tu pripomínali časy, keď vydali kultový album Trosky. Bratislava bola jednou zo zastávok koncertného turné, na ktorom chceli osláviť jeho výročie. Lístky sa vypredali už niekoľko dní vopred.

Odkedy si raperi zvuk z walkmanu nahrali, skutočne uplynulo veľa času, kazety sme medzitým aj prestali používať. Hudba Trosiek však predsa nezostarla.

Niet kam utiecť, niet sa kam skryť

Raperi v tých časoch ešte len vymýšľali, ako správne používať slovenčinu vo svojich rýmoch, ako ju urobiť údernou. Dovtedy počúvali najmä anglické texty.

Projekt Trosky dvojice zo Zlatých Moraviec so slovenskými skladbami však zaujal veľké vydavateľstvo Sony Music a stal sa vzorom pre ďalšie generácie našich hiphoperov. Koncert ukázal, že aj ich textom sa podarilo prekonať čas.

Hovoria o tom, ako sa Slovensko vyrovnávalo s komunizmom, že už vtedy bolo v politike veľa zlodejov a ako beznádejne sa mladí vtedy cítili. Väčšinu z nich vedeli naspamäť aj diváci na koncerte, spolu s Vecom opakovali: „Život je krátky a my chceme žiť, niet kam utiecť a niet sa kam skryť.“

Ukázala sa aj vysmiata Gombitová

Najznámejšou skladbou projektu je nepochybne Tozmemi, ktorá koncert otvárala aj uzatvárala. Skladby okrem toho nešli po poradí, Vec s Midim ich uviedli tak, ako sa im to hodilo. „Sme ako studené bozky,“ rapoval Vec do mikrofónu refrén hitu a publikum mu odpovedalo: „Sme Trosky.“

Divákov mohlo mrzieť, že raperov na pódiu dopĺňal saxofón len zo záznamu. Živé nástroje si so sebou nepriniesli, hudba znela z platní DJ-ov.

Zaujímavých hostí mali však napriek tomu neúrekom. Skladba Tozmemi nedávno k dvadsiatym narodeninám dostala remix, na ktorom sa podieľalo 22 hiphoperov.

Mnohí z nich ako Modré hory, Zverina alebo Tóno S. prijali pozvanie do klubu a v závere koncertu sa pridali na pódium k Vecovi a Midimu. Na projekcii za nimi sa medzitým ukázala aj vysmiata tvár Mariky Gombitovej. Jej hlas v skladbe takisto počuť, práve ona opakuje: To sme my, tozmemi.